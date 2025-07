Wellens demuestra que el UAE Team es más que Pogacar

El campeón de Bélgica, Tim Wellens (UAE Team), se impuso en solitario en la 15ª etapa del Tour de Francia, este domingo con final en Carcasona, en un día sin movimientos entre los favoritos de la general.

Con esta quinta victoria en 15 etapas, un tercio de los triunfos parciales en lo que va de Tour han ido a manos de la formación emiratí, si bien cuatro de ellos llevaron el sello de Tadej Pogacar.

Wellens, de 34 años, arrancó a falta de 43 kilómetros de un grupo de escapados de nivel -Michael Storer, Carlos Rodríguez, Quinn Simmons o Aleksandr Vlasov, entre otros- para apuntarse en la localidad medieval del sur de Francia la primera victoria de su carrera en el Tour.

Su jefe de filas esloveno, que llegó con el resto de favoritos a algo más de seis minutos de Wellens, mantiene el maillot amarillo con más de 4 minutos sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma), y casi ocho sobre el alemán del Bora Florian Lipowitz.

La confusión de Alaphilippe

El también belga y rival del Visma-Lease a Bike Victor Campenaerts, compañero de Jonas Vingegaard, fue segundo en meta, a la que llegó también sin más compañía.

El francés Julian Alaphilippe, involucrado en una caída al principio de la etapa, lideró el esprint del grupo de perseguidores por delante de Wout Van Aert, privando a los belgas de un triplete en la víspera de su fiesta nacional.

'Alaf' creyó incluso haber ganado la etapa y llegó a levantar los brazos al rebasar la línea de meta, desconocedor, por un problema de radio según su equipo, de que los dos belgas habían llegado antes que él.

Fiel gregario de 'Pogi', Wellens, con dos victorias de etapa en la Vuelta a España y otras dos en el Giro de Italia, se une al selecto grupo de 113 corredores que ha levantado los brazos en las tres grandes carreras por etapas.

Hace algo menos de un mes se proclamó campeón de Bélgica después de otra cabalgada en solitario, en esa ocasión de 42 kilómetros, uno menos que este domingo.

Fiel a Pogacar

En este Tour ya vistió el maillot a lunares como mejor escalador. Lo hizo al término de la sexta etapa, 'obligado' por su equipo UAE a coronar una subida para liberar a su jefe de filas Pogacar de los compromisos mediáticos y publicitarios que conlleva lucir la popular prenda.

"Tuve una oportunidad y la aproveché, y tuve piernas para ir hasta el final, pero cambiaría mi victoria por el maillot amarillo de Tadej en París", declaró Wellens, prueba de la fidelidad que profesa a su jefe de filas.

"Esto me hace más feliz que ganar una etapa yo mismo", le devolvió el cumplido Pogacar. "Él me ayuda a conservar esto cada día", valoró mientras se señalaba el maillot amarillo.

Presente en el grupo de escapados, el corredor del Ineos Carlos Rodríguez volvió a buscar un triunfo de etapa, pero las rampas del último repecho del día en Pas du Sant, de segunda categoría, se le hicieron demasiado largas.

"Hoy el objetivo era victoria de etapa, no necesariamente conmigo, me he tenido que vaciar en esa segunda subida", explicó.

"Cuatro días de esfuerzo sin estar al 100 por 100 tampoco es lo ideal", añadió el corredor andaluz, que ascendió una posición en la general (9º a 18 minutos del líder).

El pelotón se tomará un respiro el lunes en el segundo día de descanso de la ronda francesa, que encara ya su tramo final con una última semana en la que se ascenderá el Mont Ventoux, el martes, además del díptico por Los Alpes el jueves y el viernes.