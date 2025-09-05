US Open: Jannik Sinner jugará frente a Carlos Alcaraz su cuarta final de Grand Slam del año

El italiano Jannik Sinner derrotó el viernes al canadiense Felix Auger-Aliassime y selló otro reencuentro con el español Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Estados Unidos, su cuarta de Grand Slam del año.

El defensor del título y número uno mundial se sobrepuso a unos problemas físicos para vencer a Auger-Aliassime (27) por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4.

Alcaraz y Sinner serán el primer dúo en enfrentarse en tres finales de Grand Slam en una misma temporada en la era Abierta (desde 1968).

Sinner, de 24 años, es el jugador más joven en llegar a las finales de los cuatro torneos de Grand Slam en una misma temporada, en la que ya alzó los trofeos del Abierto de Australia y Wimbledon.

Esta marca pertenecía a Roger Federer desde la temporada 2006, cuando el maestro suizo tenía 25 años. Únicamente dos tenistas más, Rod Laver y Novak Djokovic, han logrado esta hazaña.

La final del domingo será la tercera seguida entre Alcaraz y Sinner, tras la victoria en junio del español en Roland Garros y la de julio del italiano en Wimbledon.

En caso de victoria, Alcaraz desbancará a Sinner del liderato de la ATP, que el murciano no ostenta desde septiembre de 2023.

Tras una victoria rotunda de Alcaraz en la primera semifinal ante Novak Djokovic, los sobresaltos llegaron inesperadamente en el turno de Sinner.

Enfrente tenía un rival improbable en Auger-Aliassime, una antigua promesa del tenis mundial venida desde hace años a menos.

El canadiense, semifinalista en 2021, repuntó en este mismo escenario cuando pocos lo esperaban y eliminó a figuras como Alexander Zverev con su capacidad atlética y agresiva derecha.

Sinner cumplía con los pronósticos cuando se anotó el primer set por un rotundo 6-1.

De repente, los 23,000 aficionados despertaron al ver cómo el canadiense quebraba por primera vez, se embolsaba el segundo set y un adolorido Sinner pedía atención médica al tomar asiento.

El número uno, que se señalaba la zona abdominal, recibió tratamiento en el vestuario y tardó en entrar otra vez en ritmo.

La velocidad de su servicio se resintió dramáticamente pero el canadiense inició una sucesión de errores en los momentos clave, fallando 10 de sus 11 pelotas de break en el partido.

En el cuarto set quemó sus últimos cartuchos en un feroz cuarto juego, de más de 10 minutos, en el que Sinner resistió cuatro pelotas de quiebre, una de ellas con un dramático golpe que entró por centímetros.

El italiano alzó los brazos después de casi tres horas y media y restó importancia a sus molestias.

"No es nada demasiado malo", afirmó. "Estoy muy feliz. No hay excusas. El domingo es un día muy especial. Una final increíble otra vez. Veamos qué pasa".