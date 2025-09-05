Ayrna Sabalenka impone maestría; es finalista del US Open

Una vez más, Aryna Sabalenka se ganó el boleto a la final del US Open. La campeona defensora remontó un set en contra venciendo a Jessica Pegula por 4-6, 6-3, 6-4 con la potencia de saque que han definido su trayectoria en la cima.

Será la séptima final de Grand Slam para Sabalenka, y la cuarta en los últimos cinco majors, lo que la deja a una victoria de dos títulos consecutivos en Nueva York.

"En este partido, la verdad es que intentaba ir paso a paso. Pensé: No pasa nada si no cierras el partido desde el primer punto de partido. Estás jugando un gran tenis. Solo tienes que intentarlo y mejorar'", dijo la bielorrusa.

El techo del Estadio Arthur Ashe estaba cerrado con la llegada de la lluvia, creando condiciones tranquilas que favorecían a ambas jugadoras. Pegula aprovechó al máximo desde el principio, jugando un tenis casi sin errores en el primer set y manteniendo a Sabalenka desequilibrada. Cometió solo tres errores no forzados en ese tramo y se mantuvo agresiva en la devolución, atrayendo al público a cada peloteo.

Sabalenka se estabilizó en el segundo set. Su juego se agudizó, mientras que el nivel de Pegula bajó, cometiendo nueve errores solo en ese set. Al final, los números de potencia lo contaron todo: Sabalenka terminó con 43 golpes ganadores contra 21 de Pegula, incluyendo ocho aces.

El set decisivo deparó el mayor drama de la noche. Pegula se ganó cuatro puntos de quiebre, pero no pudo aprovecharlos, ya que el servicio de Sabalenka se mantuvo firme.

Esa dependencia de su servicio habría sido impensable hace tan solo unos años. Tras reescribir su movimiento en 2022, el saque de Sabalenka se ha convertido en la columna vertebral de su juego, y fue el arma que finalmente las separó el jueves por la noche.

Pegula atribuyó el buen nivel de ambas, admitiendo que no logró romper el servicio en los últimos minutos.

"Sí, creo que fue de un nivel realmente alto. No sé qué más decir. No sé cómo no le devolví el quiebre en el tercer set. O sea, creo que jugué algunos puntos realmente buenos para ganar el primero. Ella subió su nivel, empezó a sacar mucho mejor en el segundo. Luego sentí que estaba muy igualado en el tercero. No hubo tanta diferencia. Sentí que ambas estábamos sacando bastante bien", dijo Pegula.

Para Sabalenka, la clave fue otra oportunidad de ganar el premio mayor.

"Estoy súper emocionada de tener otra oportunidad, otra final. Si logro sostener ese trofeo, significará mucho para mí. Probablemente seré la persona más feliz del mundo", dijo Sabalenka.

(Con información de la WTA)