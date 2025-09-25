Trump entra a escena en la Ryder Cup 2025

Hace cuatro años, el presidente Donald Trump era persona non grata en el mundo del golf profesional, excluido del deporte tras los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. La PGA of America perdió su oportunidad de organizar su gran campeonato y los directivos de su ciudad natal, Nueva York, intentaron expulsar a su empresa del campo de golf que le había contratado para dirigir.

Este 2025 el panorama es diferente. Trump será el centro de atención en la Ryder Cup en Bethpage Black, recibido en su primer día de competición por los mismos poderes que antaño lo rechazaron. La Ryder Cup está organizada por la PGA of America, la organización que retiró el Campeonato de la PGA de 2022 de su campo de golf de Bedminster, Nueva Jersey.

El capitán estadounidense, Keegan Bradley, dijo sentirse "profundamente honrado" de que Trump esté allí para animar a su equipo. El capitán europeo Luke Donald dijo que la asistencia del presidente "muestra lo grande que es la Ryder Cup", y lo calificó como una "muestra de respeto", incluso si está apoyando al otro equipo.

Trump, un republicano, será el primer presidente estadounidense en funciones que asista al enfrentamiento bienal entre Estados Unidos y Europa en sus casi 100 años de historia.

Durante su primer mandato, visitó el último día de la Copa Presidentes de 2017 en el Liberty National de Nueva Jersey.

Su visita, prevista para última hora de la mañana o primera hora de la tarde, cuando el torneo ya esté en plena marcha, implicará controles de seguridad adicionales en las zonas donde se espera que esté Trump (cerca de la casa club y el primer tee) y restricciones sobre lo que los aficionados pueden llevar consigo. No se permiten telémetros, ordenadores portátiles ni tabletas.

El incondicional europeo Justin Rose predijo aún más alboroto en el habitualmente bullicioso primer tee cuando Trump esté presente. Será una tarde "muy intensa y entretenida. Obviamente, atraerá mucha atención y patriotismo al evento. Es fantástico para el golf que esté tan involucrado en el juego y, obviamente, atrae mucha atención”, afirmó.

Estados Unidos intenta recuperar el trofeo que perdió en Roma hace dos años. Bryson DeChambeau jugó con Trump y colgó un video en su canal de YouTube. El video obtuvo 16 millones de visualizaciones y sus otras publicaciones superan regularmente los cuatro millones.

"Espero que (la visita de Trump) nos inspire a la victoria".

Existen otros antecedentes de la afición de Trump por el deporte. Dos semanas después de su segundo mandato en la Casa Blanca, se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir a un Super Bowl. El fin de semana siguiente, dio una vuelta en su limusina presidencial por la pista del Daytona International Speedway antes de las 500 Millas de Daytona.

En sus primeros ocho meses en el cargo, Trump ha asistido al campeonato de lucha libre de la NCAA en Filadelfia, a un torneo de golf LIV en su propio Doral Golf Club en Miami, a un partido de fútbol de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey, a múltiples combates de la UFC y a la final masculina de tenis del US OPEN en Nueva York. Recientemente, conmemoró el 24 aniversario de los atentados terroristas del 11-S viendo el partido de los Yankees de Nueva York contra los Tigres de Detroit desde un palco en el Yankee Stadium.