El Tri convoca a Fidalgo y Memo Ochoa para juegos ante Portugal y Bélgica

El experimentado portero Guillermo Ochoa regresó el jueves a la selección de futbol ⁠de México al ser incluido por el director técnico Javier Aguirre en la convocatoria para disputar dos partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo ante Portugal y Bélgica.

El ⁠portero de 40 años, quien juega ⁠en el Limassol de Chipre y que busca ir a su sexto Mundial tras participar en los de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, no era convocado a la selección desde mayo del 2025, cuando fue llamado para la Copa Oro, aunque no jugó ningún minuto.

Además del regreso de Ochoa, en la convocatoria destaca el primer llamado del mediocampista español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo, quien en febrero pasó al Real Betis tras jugar cinco años en América de México.

El "Tri", como llaman los mexicanos a su selección, enfrentará el 28 de marzo a Portugal en el partido que marcará la reapertura del estadio Azteca de la Ciudad de México tras su remodelación para el Mundial, y tres días después jugará ante Bélgica en el estadio Soldier Field de Chicago.

"Los partidos ante Portugal y Bélgica serán clave para evaluar el rendimiento del plantel, fortalecer la idea de juego y seguir construyendo un equipo competitivo de cara a la máxima cita del futbol internacional", señaló la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en el comunicado donde publicó la convocatoria.

Se espera que el "Vasco" Aguirre dé a conocer en mayo la convocatoria definitiva para el Mundial, donde México será coanfitrión junto a ⁠Estados Unidos y Canadá.

México quedó ubicado en el ⁠Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur ⁠y con el ganador de una repesca europea que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del ⁠Norte, República Checa e Irlanda. Y jugará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Azteca.

A continuación, la lista de 26 jugadores convocados publicada por la Federación Mexicana de Fútbol:

Porteros: Guillermo Ochoa (Limassol, Chipre), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Richard Ledezma (Guadalajara), Jorge Sánchez (PAOK, Grecia), César Montes (Lokomotiv, Rusia), Israel Reyes (América), Johan Vászquez (Genoa, Italia), Everardo López y Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Angulo (Tigres UANL).

Medios: Denzell García (Bravos de Ciudad Juárez), Erik Lira y Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Obed ⁠Vargas (Atlético de Madrid, España), Álvaro Fidalgo (Real Betis, España), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia), Erick Sánchez (América), Brian Gutiérrez (Guadalajara).

Delanteros: Roberto Alvarado y Armando González (Guadalajara), Germán Berterame (Inter Miami, EU), Julián Quiñones (Al-Qadsiah, Arabia Saudita), Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas UNAM), Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra).