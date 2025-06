Toma de decisiones, pendiente del Tri rumbo a Copa Oro

La Selección Mexicana cerró su preparación a Copa Oro 2025 con triunfo de 1-0 contra Turquía este martes, recuperando los ánimos tras haber perdido 2-4 ante Suiza tres días antes.

Para el entrenador del Tri, Javier Aguirre, el triunfo ante los turcos representó un impulso a su trabajo en defensa, aunque abrió gestos en ofensiva. A nivel general, los dos partidos ponen como talón de Aquiles del equipo la toma de decisiones.

“No he encontrado el punto en el que los jugadores tienen que entender que cada partido y cada pelota es importante como si fuera la última. No es lo mismo meterla que fallarla, no es lo mismo arriesgar entre dos que tirarla larga. Esa toma de decisiones es en la que tenemos que trabajar más seguramente”, dijo el ‘Vasco’ en la conferencia posterior al triunfo sobre Turquía.

Javier Aguirre llegó a 12 partidos al frente del Tri desde que tomó el banquillo (por tercera vez en su carrera) en septiembre de 2024. Su balance es de siete triunfos, dos empates y tres derrotas.

La próxima parada es a partir de este sábado contra República Dominicana, en el debut de fase de grupos de Copa Oro, el torneo de selecciones más importante de Concacaf y en el que México llegará como campeón defensor.

“Siempre se trabaja mejor desde la victoria, desde la tranquilidad que genera. El otro día, con cuatro goles, te vas a con la sensación de que pudiste hacerlo mejor, empiezas a abrumarte y hay que limpiarse la cabeza en poco tiempo”, expresó respecto a cómo cambió el equipo del partido ante Suiza al de Turquía.

“Para Copa de Oro llegamos bien, estaremos bien desde el primer partido y nuestro objetivo no es otro más que salir a ganar. Tenemos que hacerlo, somos los actuales campeones y queremos defender el título. Estos fueron dos partidos muy buenos de preparación con equipos que nos exigieron mucho”.

El ‘Vasco’ convocó a 31 jugadores para este verano, incluyendo la planeación de Copa Oro y los amistosos contra rivales europeos.

Contra Suiza probó dos centros delanteros titulares: Raúl Jiménez y Santiago Giménez, mientras que contra Turquía puso sólo a Ángel Sepúlveda, rodeado de Julián Quiñones, Alexis Vega y Orbelín Pineda. Las variables dieron resultados distintos.

Aguirre se quejó en la conferencia posterior a la derrota contra Suiza de la falta de personalidad de su equipo y de errores puntuales en defensa que terminaron costando cuatro goles en contra. Ahora enfocó más las fallas hacia la ofensiva.

“Hicimos énfasis en que no podíamos defender de esa manera y creo que el equipo realmente en el aspecto defensivo estuvo muy serio. Hoy, a diferencia del otro día, no estuvimos en el área rival muchas veces. Nos tapamos los pies y nos destapamos la cabeza. Tuvimos para matar el partido y no pudimos, creo que dejamos pasar muchas ocasiones”.

En tono de broma, exhibió las carencias en tomas de decisiones ofensivas contra Turquía, principalmente a cargo de Raúl Jiménez, Santiago Giménez, César Huerta y Roberto Alvarado.

“El delantero centro tiene que ser egoísta. Hay mucha camaradería y a lo mejor la exageran, lo hablaremos con ellos, porque si uno está mejor colocado para patear no tiene por qué darle el balón al otro, no se va a enojar, al contrario, te va a felicitar y viceversa. Hoy noté eso con el ‘Chino’, con el ‘Piojo’, en la segunda parte, con espacios que terminaban en nada. Eso te castiga”.

Finalmente, el seleccionador mexicano enfatizó que uno de los méritos más importantes de su gestión ha sido devolverle al jugador la ilusión de ser parte del equipo sin poner excusas.

“Sí hemos ganado, y esto lo digo con mucho orgullo, el querer volver a selección. Antes el jugador era reacio, le daba flojera, veía cuánto iba a ganar, si hacía escalas, habitación sencilla y 20,000 pretextos. Hoy no. Hoy están con muchas ganas de venir porque cada vez falta menos y es en casa el Mundial, eso ha permeado en el sentimiento del jugador mexicano”.

Aguirre disputará su partido número 13 al frente del Tri en esta etapa el sábado 14 de junio, cuando enfrente a República Dominicana en el SoFi Stadium de Los Ángeles por el primer partido del Grupo A en Copa Oro. Cuatro días después enfrentará a Surinam y cerrará el domingo 22 ante Costa Rica.