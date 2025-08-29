Toluca vence al Atlético de San Luis en el inicio de la jornada 7 del torneo Apertura

Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, goleó el viernes 3-1 como visitante al Atlético de San Luis en el inicio de la séptima jornada del torneo Apertura.

Con su cuarto triunfo, los "Diablos Rojos" de Toluca llegaron a 13 puntos para ubicarse momentáneamente en el cuarto lugar general, por abajo de Monterrey, América y Cruz Azul.

En el partido disputado en el estadio Alfonso Lastras de San Luis, Toluca se puso en ventaja a los 29 minutos con un disparo cruzado de Alexis Vega dentro del área tras controlar un pase del argentino Nicolás Castro.

El club dirigido por el argentino Antonio Mohamed aumentó su ventaja al final del primer tiempo cuando el zaguero Román Torres anotó en su propia portería al desviar un remate de Jesús Angulo.

El tercer gol de Toluca cayó a los 61 minutos por conducto del paraguayo Robert Morales, quien definió de derecha en el área tras un largo despeje del portero Hugo González.

Atlético de San Luis descontó a los 65 minutos cuando Luis Nájera disparó de zurda en el área tras controlar con el pecho un pase del francés Sebastien Salles-lamonge.

En otro partido del viernes, Bravos de Ciudad Juárez ganó 1-0 a Mazatlán con gol del colombiano Óscar Estupiñan.

Más tarde, Monterrey visitará a Puebla.

El sábado se jugarán los partidos entre León-Querétaro, Santos Laguna-Tigres UANL, Guadalajara-Cruz Azul y América-Pachuca.

La jornada se completará el domingo cuando Pumas UNAM enfrente al Atlas y Necaxa visite a Tijuana.