Toluca FC “queremos la Copa”; aniquila a Tigres

Toluca se decretaba finalista desde la periferia del estadio Nemesio Diez. La imagen del recuerdo quedó grabada en medio de la cancha con los jugadores ondeando las banderas de la afición, celebrando la victoria 3-0 en la vuelta contra Tigres (global 4-1).

Se jugó la semifinal pero significó en todo momento más que eso, la plaza cantaba “queremos la Copa”, que se ha ausentado de la vitrina desde hace 15 años.

El partido tuvo polémica arbitral, revisión del VAR, pero en esencia, Toluca controló el juego y exhibió que Tigres no estaba para liguilla. En la ida, los felinos no aprovecharon y cedieron el empate a uno, pero anteriormente, le costó superar los cuartos de final, donde batalló con Necaxa.

Los goles de los anfitriones fueron ahogando el proyecto estratégico de Guido Pizarro, que postpartido aceptó la eliminación, el merecido pase a la final de Toluca y la necesaria tarea de trabajar el siguiente semestre, que sería su segundo como entrenador. Con cada gol de Toluca, Tigres sumaba la deuda de anotación, hasta que con el marcador final (4-1) necesitaban anotar cuatro goles para remontar. Fue imposible.

Alexis Vega se ha vuelto el baluarte en Toluca, donde ha reiterado que es su lugar de confianza, donde reactivó su potencial como delantero. Marcó al minuto 17 vía penalti y al 81’ para colgar el tercero en la pizarra. Al 71’ Edgar López demostró funcionar bien al cambio del líder de goleo de la temporada Paulinholo, el tijuanense lo agradeció con una anotación.

A los 15 minutos del partido explotó la discusión por el arbitraje. Paulinho desbordó al ataque y fue jalado del jersey dentro del área por Joaquim Pereira. Alexis Vega cobró y abrió el marcador para Toluca.

Una de las oportunidades reales para Tigres fue una jugada de Nicolás Ibáñez, que reclamó el gol del empate (1-1), pero fue marcado por el silbante como fuera de lugar. Fue anulado.

Los Diablos jugarán una final de la Liga MX, tras dos años y medio.

El próximo torneo, Tigres tendrá que remodelar la casa si no quiere sumar 7 años sin título, el cambio generación llegó.

Mientras tanto, Toluca se reserva para la final de ida el jueves en la CDMX. ¿Cruz Azul o América? Mohamed y sus jugadores repitieron tras el partido “quién sea”.

CONFERENCIAS POSTPARTIDO

Antonio Mohamed, DT de Toluca

¿Cruz Azul o América como rival?:

“El que tenga que tocar que toque. No lo voy a andar diciendo públicamente. Yo sé a quien prefiero, pero no lo voy a decir. Revancha de nada. Con Pumas fue un tema personal, esto es otra historia, estoy feliz, disfrutando, con mi hijo al lado, es un hándicap muy grande”.

Satisfacción en primer torneo con Toluca:

"Estoy feliz, vamos por todo, esperemos el domingo estar hablando acá con la copa al lado, es el sueño que tenemos todos. Vamos a dejarlo todo para lograrlo, no será fácil, los dos equipos están muy bien. Esperemos hacer una buena semana

Renovación de contrato:

"No es momento de hablar de eso, hay que disfrutar y pensar en lo lindo que es jugar una final. La mía quedó lejos, en 2019, primer semestre y estamos en la Final. Orgullosos de estar acá, ver qué rival nos toca y las Finales hay que ganarlas, la jugaremos con la ilusión de salir campeones.

“Espero que el techo esté más arriba, que podamos seguir mejorando. Lo más importante fue que hicimos un partido defensivo casi perfecto, nuestro arquero tapó dos pelotas al final desde fuera del área y esa fue la clave, quiere decir que defendimos muy bien”

Respeto a Tigres eliminado:

“Respeto por el rival, no voy a decir nada, al contrario. Guido es mi amigo. Ganamos la serie, fuimos justos ganadores contra un rival que viene siendo el mejor equipo de los últimos años. Nosotros estamos en Toluca, el objetivo era llegar a la Final y estamos en la Final”.

¿Son los favoritos en la Final del Clausura 2025?:

“Si toca cualquiera de los dos, es 50-50, lo sabemos todos. La única ventaja es cerrar en casa, pero no hay gol de visitante, no hay nada. Tenemos que hacer un buen partido en la Ida. Acá el ambiente que se vive es espectacular, disfrutan el escenario, la cancha la conocemos. Es una Final, no hay favoritos”.

Guido Pizarro, DT de Tigres

¿Cómo aceptar la eliminación? En el torneo que iniciaste como jugador y terminaste como entrenador:

“Con amargura por no poder regalarle a nuestra gente una Final más, nos quedamos en la puerta como en la Concachampions. Se hará un análisis profundo y veremos el trabajo a hacer y qué camino recorrer. Es un grupo de jugadores que ha afrontado bien los dos torneos, que está construyendo un nuevo equipo y trabajaremos para que la vara sea la Final”.

Cambio generacional en Tigres:

“Hay mucha gente de la época dorada que ya no está jugando. Es un grupo nuevo que está construyendo su historia, seguramente esto les brindará la experiencia necesaria para seguir apuntando a Tigres a los mejores puestos como lo había hecho los últimos años. El primer tiempo habíamos planificado algo, el gol tempranero de ellos cambia un poco. En el segundo tiempo lo fuimos a buscar, tratando de no generar los espacios al Toluca que de contra es muy fuerte, pero ellos se encontraron con dos goles”.

Lecciones como debutante entrenador:

“Muchísimas. Cada día aprendo, mucho análisis para lo que viene, confío que volveremos más fuertes con este grupo que se está construyendo. El semestre que viene tenemos que mejorar lo que hemos hecho con las dos semifinales”.

Polémica arbitral por el gol anulado a Nicolás Ibáñez:

“Independientemente si fue un error o no, sería injusto con el rival que hizo mejor las cosas y fue digno de merecer pasar. El partido de Ida fue muy importante, habíamos hecho un buen primer tiempo, tuvimos chances de agrandar diferencia y no lo hicimos. En el segundo tiempo hicieron mejor las cosas allá. Sin dudas que en una fase de 180 minutos es importante el inicio y no lo pudimos hacer bien”.

Problema ofensivo:

“Sí, es una estadística que para lo que es Tigres no podemos permitir. Es algo a analizar, trabajar para lo que viene, pero si, es un tema a mejorar”.

