Thunder vs Pacers: por título y volumen mediático

Por primera vez, el trofeo de las NBA Finals se disputará entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, dos equipos que pelearán por debutar en el palmarés de la liga más reconocida de basquetbol en el mundo.

Thunder fue el mejor de toda la fase regular y, por tanto, líder de la Conferencia Oeste, mientras que Pacers finalizó cuarto de la Conferencia Este. Sumaron 118 triunfos entre ambos antes de iniciar playoffs.

Allí, Thunder cumplió con su etiqueta de líder y superó a Memphis Grizzlies (4-0), Denver Nuggets (4-3) y Minnesota Timberwolves (4-1). El camino de Pacers fue más sorprendente, porque echó a Milwaukee Bucks (4-1), al líder del Este, Cleveland Cavaliers (4-1) y a New York Knicks (4-2).

Tanto Oklahoma como Indiana están en una final más que merecida, aunque inesperada para los grandes reflectores, que se quedaron con las ganas de volver a ver a dinastías como las de Celtics, Warriors o Lakers peleando por el trofeo Larry O’Brien.

“Esta final se da en una época en la que nos hemos acostumbrado a ver a los súper equipos en esta instancia, pero estos dos no están construidos de esa manera”, comenta a El Economista, Fernando Tirado, analista y comentarista de NBA en ESPN y Disney Plus.

“Cierto, mediáticamente hablando no es, en el papel, la final más atractiva. No son las dos bases de aficionados más grandes, como las de Celtics, Bulls, Lakers o Warriors, pero creo que es una final que pinta muy bien y más pareja de la que dicen los momios, en donde se ve ultra favorito a Oklahoma. No descartaría a Indiana por lo que hemos visto, particularmente, contra Cleveland”.

Antecedentes e impacto

En los registros históricos, Oklahoma aparece como ganador de las NBA Finals 1979. Sin embargo, eso fue con el nombre de Seattle Supersonics, que cambió a Thunder en 2008.

Como Supersonics, llegaron a tres NBA Finals: perdieron en 1978 y 1996, además de su campeonato en 1979. Como Thunder, llegaron a las Finals en 2012 pero perdieron 1-4 ante Miami Heat. Esta será su segunda oportunidad.

Los Pacers, por otra parte, entran en el grupo de 10 equipos actuales de la NBA que nunca han ganado las Finals. La primera vez que llegaron a dicha instancia fue en la temporada 1999-00 y perdieron 2-4 ante Lakers. Un cuarto de siglo después, están de regreso.

“En los momios el resultado que paga menos es que Oklahoma gana en cinco partidos. Son equipos que hacen cosas muy similares, pero Oklahoma lo hace mejor”, diagnostica Fernando Tirado en la parte netamente deportiva.

“Si tienes un centro tirador como Myles Turner y que además es un protector, del otro lado tienes uno que es mejor, como Chet Holgrem. Si tienes a dos guardias perimetrales tremendos, como son Aaron Nesmith y Andrew Nembhard, que le hicieron la vida imposible a Donovan Mitchell (Cavaliers) y a Jalen Brunson (Knicks) en las series previas, de este lado tienes a Luguentz Dort y Jalen Williams. Oklahoma tiene una banca de lujo y sí es el favorito”.

—¿Qué impacto tendría el título de cada lado con estos antecedentes?

“Evidentemente para Oklahoma, siendo la única franquicia de las cinco ligas importantes de Estados Unidos en esta ciudad, tendría una repercusión mayúscula. Pero qué tal Indiana, que es el estado basquetbolero por excelencia en Estados Unidos, el que presume la película de los Hoosiers, un estado que transpira este deporte. Que los Pacers nunca hayan ganado un título de NBA y que regresen a unas Finals por primera vez desde la temporada 1999-00 es un fenómeno tremendo al que habrá que ir tomando la temperatura, pero imagino que será un hervidero. Para cualquiera de las dos ciudades es un gran impacto y, para la NBA, una brisa de aire fresco”.

Discretos en economía y seguidores

La final entre Thunder y Pacers no está enarbolada en dos de los planteles más onerosos de la NBA, como ocurre en otros deportes.

De acuerdo con el último ranking de Sportico (2024), Thunder y Pacers ni siquiera están en el top 20 de los más valiosos de la NBA. Oklahoma fue valuado en 3,550 millones de dólares en el puesto 24, mientras que Indiana apareció en el 21 con 3,740 millones, lejos de los líderes: Warriors (9,140), Knicks (8,300) y Lakers (8,070).

Tampoco son equipos de alta convocatoria. Según un reporte de Statista hasta septiembre de 2024, los Pacers cuentan con 2% de las preferencias entre todos los aficionados a la NBA en Estados Unidos. Thunder está peor con 1%. El líder fue Lakers con 16%, seguido de Bulls con 11% y Warriors con 9 por ciento.

“Es un tema que la NBA lleva arrastrando por algunos años. Otras ligas, particularmente NFL, no dependen de grandes mercados para que su producto sea mercadeable. Si los Chiefs llegan al Super Bowl, son un equipo que arrastra muchísima gente a pesar de que no pertenezcan a una gran ciudad. La NBA, en ese sentido, la ha tenido más complicada porque los grandes jugadores, regularmente, viven en los grandes mercados. Es un círculo que se ha ido alimentando durante muchos años”, detalla el especialista.

“No podemos tapar el sol con un dedo: esta final no va a arrojar números de audiencia como si estuvieran los Celtics o Lakers, pero la NBA tiene que empezar a alimentar nuevos rostros y a salir de una era que está en su último suspiro, que es la de LeBron (James), (Stephen) Curry y (Kevin) Durant, jugadores mayores de 35 años. Hay que darle vuelta a la página”.

La audiencia es un problema general de NBA en años. En las Finals 2020 registró su peor cifra en Estados Unidos con 4.0 puntos de rating tras el choque entre Lakers y Heat.

Se recuperó en 2022 con 6.6 tras el choque entre Warriors y Celtics, pero luego tuvo dos años en picada: 6.1 en 2023 con Nuggets ante Heat y 5.8 en 2024 con Celtics ante Mavericks, de acuerdo con Sports Media Watch. Toca esperar el rating entre Thunder y Pacers.

Pese a ello, el analista consultado por este diario ve con buenos ojos lo que pueda ocurrir tanto en estas NBA Finals como en las próximas.

“El futuro es brillante para la NBA en lo deportivo, que al final es la materia prima para vender cualquier producto. Deportivamente, me parece una final muy atractiva que resultará muy agradable. Para aquellos aficionados que de pronto voltean a ver un Indiana contra Oklahoma con sorpresa, denle una oportunidad. Los va a sorprender y estoy seguro que estos equipos van a ganar muchos aficionados tras estas Finals”.

Calendario NBA Finals 2025

Oklahoma City Thunder vs Indiana Pacers

Juego 1

Jueves 5 de junio / 18:30hr (CDMX)

En Oklahoma

Juego 2

Domingo 8 de junio / 18:00hr (CDMX)

En Oklahoma

Juego 3

Miércoles 11 de junio / 18:30hr (CDMX)

En Indiana

Juego 4

Viernes 13 de junio / 18:30hr (CDMX)

En Indiana

Juego 5*

Lunes 16 de junio / 18:30hr (CDMX)

En Oklahoma

Juego 6*

Jueves 19 de junio / 18:30hr (CDMX)

En Indiana

Juego 7*

Domingo 22 de junio / 18:00hr (CDMX)

En Oklahoma

*En caso de ser necesarios.