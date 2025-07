The Open 2025: regresa Rory; Schauffele se defiende

Comienza The Open, el último major de la temporada y field está lleno de estrellas.

El Abierto Británico se jugará por segunda vez en Royal Portrush, Irlanda del Norte, la primera ocasión fue en el 2019. El vigente campeón, el estadounidense Xander Schauffele, medallista de oro en Tokio 2020, llega con la misión de defender su título. Sin embargo, la competencia será feroz, con un elenco de estrellas que incluye al flamante medallista de oro de París 2024, Scottie Scheffler, además de Rory McIlroy, Jon Rahm y Bryson DeChambeau.

El talento latinoamericano también estará presente con el mexicano Carlos Ortiz, el colombiano Nicolás Echavarría, el chileno Joaquín Niemann y el venezolano Jhonattan Vegas.

Ortiz viene de obtener una cuarta posición en el US Open hace unas semanas, siendo la mejor participación de su trayectoria en un major del PGA Tour.

Una de las actuaciones más esperadas es la de Rory McIlroy, que está de regreso en el Open Championship, ahora como ganador del Grand Slam, The Masters.

"[El apoyo es] absolutamente increíble. Siento el apoyo de todo un país, lo cual es una posición maravillosa. Pero al mismo tiempo, no quieres decepcionarlos. Así que hay un poco de presión extra”, dijo McIlroy.

A sus 36 años, el norirlandés se considera un jugador mejor preparado, física y mentalmente, para manejar el peso de una nación golfística, ni siquiera un cinco veces campeón de un major es inmune a los nervios que acompañan a las expectativas.

Siete jugadores de 44 años o más están en números rojos y entre los 20 mejores, incluyendo a antiguos campeones como Phil Mickelson, Justin Leonard y Zach Johnson.

Mickelson aparece en las tablas de clasificación principales de vez en cuando, incluso a la madura edad de 55 años.

“Ganar el Abierto de Estados Unidos en 2013 fue el mayor logro de mi carrera, ya que tuve que aprender un estilo de golf con el que no crecí. Superar esos obstáculos es, en cierto modo, un gran orgullo para mí como jugador. Ahora he llegado a amarlo de verdad, a disfrutarlo, y parece que también juego bien en algunas condiciones adversas. Es señal de un jugador completo poder ganar en todas las condiciones que ofrecen los majors. Obviamente, nunca he ganado un Abierto de Estados Unidos, pero ganar un Masters requiere un estilo de juego completamente diferente y un Campeonato de la PGA. Esto también es único. Creo que es señal de un jugador completo”, dijo Mickelson.

Han pasado 33 años desde que un inglés ganó: Nick Faldo en 1992.El contingente inglés está en su mejor momento tras la acción del jueves, ya que Matt Fitzpatrick comparte el liderato con Tyrrell Hatton, Matthew Jordan, Aaron Rai, Westwood y Rose, todos a un par de golpes del primer puesto en la clasificación. Uno de ellos bien podría romper la sequía y convertirse en el quinto inglés desde la Segunda Guerra Mundial en ganar el título de Campeón de Golf del Año.