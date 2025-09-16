TelevisaUnivision rompe cifras de audiencia con América-Chivas

El Clásico de México entre América y Chivas se vivió con intensidad en los hogares de México a través de la señal abierta de canal 5 de TelevisaUnivision, compañía que acumuló un total de 18.2 millones de televidentes.

El partido que también contó con una espectacular entrada en el Estadio Ciudad de los Deportes, se convirtió en el partido más visto de la fase regular de la Liga MX en 2025.

TelevisaUnivision, de la mano de TUDN, la marca deportiva más grande del México, realizó un despliegue importante para llevar la más amplia y completa cobertura del vibrante encuentro a millones de aficionados del futbol en nuestro país.

Es así que, una vez más, el MegaFutbol de TelevisaUnivision, con el apoyo de Ana Caty Hernández, Tania Rincón, Andrés Vaca y David Faitelson, llegó a todos los rincones de México.