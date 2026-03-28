Di Giannantonio logra la pole del GP de las Américas de MotoGP

El italiano Fabio Di Giannantonio, de Ducati-VR46, se hizo este sábado con la pole position del Gran Premio de las Américas de MotoGP en Austin, Texas, tercera de las 22 pruebas que conforman el campeonato mundial.

Al igual que en Brasil la semana pasada, el transalpino dominó la clasificación por delante de su compatriota Marco Bezzecchi, líder del campeonato del mundo y ganador de los últimos cuatro Grandes Premios en la categoría reina.

El español Pedro Acosta, de KTM, completará la primera fila.

El vigente campeón mundial, el español Marc Márquez, de Ducati, tuvo que conformarse con la sexta posición por detrás de su compañero de equipo, el italiano Francesco Bagnaia, y de su compatriota Joan Mir.

A bordo de su Honda, Mir tuvo que pasar por la primera fase de la clasificación para poder luchar por la pole.

La tercera fila estará ocupada por los españoles Jorge Martín, de Aprilia, y Álex Márquez, de Ducati-Gresini, y por el italiano Luca Marini, de Honda.

En cambio, no hubo reacción de los franceses, en apuros desde el inicio del fin de semana en Texas: Johann Zarco, de Honda-LCR, saldrá desde la decimoquinta posición, justo por delante de Fabio Quartararo, de Yamaha.