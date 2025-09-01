Sinner y Musetti pondrán a Italia en Semifinales del US Open

Jannik Sinner tendrá que eliminar a un compatriota para seguir en la defensa de su trono en el ATP.

Los cuartos de final individuales del US Open tendrán a dos italianos en batalla: Jannik Sinner vs Lorenzo Musetti.

“El tenis italiano está en un gran momento. Tenemos muchísimos jugadores, con tantos estilos de juego diferentes. Lorenzo es quizás uno de los mayores talentos que tenemos en nuestro deporte, así que estoy deseando que llegue este partido. Desde el punto de vista italiano, es fantástico tener a un jugador italiano en las semifinales”, dijo Sinner.

Jannik debe mantener el ritmo en la batalla para evitar que el número 1 del ranking pase al español Carlos Alcaraz.

El italiano se convirtió en el jugador más joven en conseguir 24 victorias en los majors en una temporada desde que Rafael Nadal, con 22 años, lo hiciera en 2008.

“Estoy muy contento de estar de nuevo en cuartos. Es un gran resultado. Intentamos jugar lo mejor posible y luego veremos qué podemos lograr este año”.

Jannik no ha tenido un US Open poderoso. Por instantes mostró signos de vulnerabilidad, durante su partido de tercera ronda ante Denis Shapovalov. Tras batallar en ese encuentro, el número 1 del Ranking se recuperó en el siguiente partido con fuerza y eliminó a Alexander Bublik para llegar a cuartos de final. Sinner venció al kazajo por 6-1, 6-1 y 6-1 y mantuvo viva la defensa de su título con contundencia.

"En general, estoy muy, muy contento. Fue la primera vez este año que puedo jugar el partido nocturno aquí y marca una gran diferencia”, declaró Sinner.

Bublik entró en la cancha del Estadio Arthur Ashe sin haber perdido un solo juego de servicio en tres rondas. Sinner, sin embargo, ganó inmediatamente sus dos primeros juegos de devolución y no miró atrás. Avanzó en una hora y 21 minutos. Fue el segundo partido individual varonil más corto del torneo.

“Nos conocemos muy bien. Tuvimos algunas batallas difíciles, especialmente este año, así que ahora conocemos un poco mejor cómo jugamos. Hoy no sacó tan bien como suele hacerlo, así que le rompí el servicio muy pronto en cada set, lo que me dio la confianza para sacar un poco mejor”, dijo Sinner.

El 2019 fue la última vez que un partido del Abierto fue tan corto, cuando Roger Federer despachó a David Goffin por 6-2, 6-2, 6-0 en 2019 en 79 minutos.

Cuartos de final masculinos del US Open:

Sinner vs. Musetti.

Auger-Aliassime vs. De Miñaur.

Djokovic vs. Fritz.

Lehecka vs. Alcaraz.

(Con información de la ATPnews)