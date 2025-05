Scottie Scheffler se convierte en tricampeón major de golf

Scottie Scheffler se convirtió en tricampeón de categoría major del golf al conquistar el PGA Championship 2025 con 273 golpes (11 bajo par) este domingo.

El jugador de 28 años ya había ganado The Masters en 2022 y 2024, que fueron sus primeros majors. Ahora se consagró en el Quail Hollow Club de Charlotte para llegar a tres estrellas de esta categoría dentro del PGA Tour, además de recibir 3.42 millones de dólares.

Pero para Scheffler, que actualmente ocupa el primer lugar del ranking mundial de golf, la cantidad de títulos no es algo que le preocupe.

“Después de esta semana, me iré a casa a prepararme para el torneo de la semana que viene y el espectáculo continúa. Si me presento y no supero el corte la semana que viene, tendré que responder preguntas sobre qué salió mal y empezar de cero. Eso es una de las cosas que pueden ser frustrantes de nuestro juego y también es lo mejor de nuestro juego”.

El segundo lugar del PGA Championship 2025 se dividió entre otros estadounidenses: Bryson DeChambeau, Harris English y Davis Riley. Por otra parte, el latinoamericano mejor posicionado fue el venezolano Jhonattan Vegas (T5 con 279 golpes).

Scheffler llegó a 15 títulos dentro del PGA Tour, un legado que comenzó en febrero de 2022 con el WM Phoenix Open. Entre sus victorias también destaca un doblete de The Players Championship (2023 y 2024), así como el Tour Championship 2024.

Otro dato curioso es que Scheffler ganó el PGA Championship un año después de ser arrestado por una presunta infracción de tránsito en Valhalla. Los cargos fueron retirados rápidamente, pero el golfista pasó el periodo previo a su segunda ronda de la edición 2024 de este torneo en una celda.

“Tengo algunos chistes que quiero contar, pero probablemente me los guardaré. El año pasado, a veces, todavía no me parece real. De verdad que no. Es una de esas cosas que no sé cómo describir. Pero puedo decirles que es muy dulce estar sentado aquí con el trofeo este año”, bromeó el campeón.

Cabe resaltar que el PGA Championship llegó a una década en manos de campeones estadounidenses: 2016 con Jimmy Walker, 2017 y 2022 con Justin Thomas, 2018, 2019 y 2023 con Brooks Koepka, 2020 con Collin Morikawa, 2021 con Phil Mickelson, 2024 con Xander Schauffele y 2025 con Scottie Scheffler.

El último campeón no estadounidense de dicho major fue el australiano Jason Day en 2014; antes, estuvo el doblete del norirlandés Rory McIlroy (2012 y 2014).

El PGA Championship fue el segundo major de la temporada 2025 del PGA Tour. El primero fue The Masters, en abril, que fue ganado por Rory McIlroy.

El tercero será en junio: el US Open, con sede en Pennsylvania, mientras que el cuarto y último será en julio con The Open, a disputarse en Irlanda del Norte.

“Estoy muy orgulloso de cómo luchamos esta semana. Tuve problemas con mi swing los primeros días. No tuve una semana de preparación tan buena como esperaba y fue una batalla dura durante cuatro días”, agregó Scottie Scheffler, quien también aprovechó los medios para expresar gratitud entera a su caddie en el PGA Championship, Ted Scott.

Además de los 15 títulos en PGA Tour, Scheffler también ha sido campeón dos veces en el Korn Ferry Tour, dos más en el Hero World Challenge y ganó la medalla de oro para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024.