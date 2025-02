Rodrigo Pacheco se consumó como el héroe anhelado de Acapulco

Acapulco, Gro.- Rodrigo Pacheco se convirtió en el héroe inesperado de la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis (AMT) 2025, pues con su victoria sobre el australiano Aleksandar Vukic revivió varias estadísticas del tenis nacional.

La más destacada es que se convirtió en el primer tenista mexicano en ganar un partido del cuadro principal de singles del AMT en 14 años. El último en conseguirlo había sido Santiago González en la ya lejana edición de 2011.

Además, Pacheco se consumó como el héroe anhelado de la afición mexicana en Acapulco, pues entre 2011 y 2024 no hubo nadie que alentara un grito de festejo. Fueron un total de nueve singlistas los que fracasaron en la búsqueda del triunfo: Ernesto Escobedo, Daniel Garza, César Ramírez, Miguel Reyes, Tigre Hank, Luis Patiño, Lucas Gómez, Gerardo López y Alejandro Hernández.

“No tengo palabras para describir lo que siento. Tengo el estómago con mariposas revolviéndose a 1,000 kilómetros por hora. Fue todo muy rápido, pero más que nada me emocionó ver cómo el público mexicano me apoyó desde el punto uno hasta el último. Estoy muy feliz y agradecido con todos por lograr este triunfo en casa”, comentó Pacheco en conferencia post partido.

La historia no se pudo contar de manera más dramática. El partido contra Vukic duró tres horas y un minuto, contó con gradas llenas en el Grand Stand de la Arena GNP Seguros, cuya capacidad máxima es de 3,000 espectadores, y se definió en tiebreak en el tercer set.

Pacheco empezó ganando 7-5, luego perdió 4-6 y finalmente se impuso 7-6(4), incluso con espectadores a varios metros de altura, ya que los que se encontraban en el estadio principal viendo el partido entre el alemán Alexander Zverev y el español Roberto Carballés prefirieron voltear hacia el Grand Stand para apoyar al mexicano.

Otras estadísticas destacadas detrás del triunfo son: por primera vez, Rodrigo Pacheco ganó en singles en el ATP Tour (excluyendo torneos ATP Challenger), es el mexicano más joven en ganar en singles del ATP Tour desde 1996 y rompió una racha de cuatro derrotas que acumulaba contra rivales top 80.

Y es que el australiano Vukic llegó al AMT 2025 con ranking 66 del mundo, mientras que Pacheco está en el 355. Se estima que con la victoria salte al 278 la siguiente semana (según el algoritmo de Live Tennis), que sería la mejor posición de su carrera.

“Todavía tengo que ser más regular, porque tengo días buenos y luego varios malos”, reflexionó Pacheco. “Me falta mejorar mi derecha, así que tengo que buscar ser un jugador completo, regular en todos los aspectos para jugar contra este tipo de rivales”.

En la próxima ronda, el mexicano se enfrentará al segundo mejor sembrado del AMT 2025: el noruego Casper Ruud, quinto del ranking mundial y que el año pasado fue finalista (aunque perdió ante Alex De Miñaur).

Será el primer enfrentamiento entre ambos en el ATP Tour y seguramente contará con gradas llenas, pero esta vez en la cancha principal de la Arena GNP Seguros de Mundo Imperial, cuya capacidad supera los 12,000 espectadores.

“Si soy sincero, para mí, de aquí en adelante todo es ganancia. Voy a salir a dar la mejor versión de mí, muy probablemente no gane, pero voy a intentar aprovechar la oportunidad. Casper es mucho mejor jugador que yo, pero enfrentar a un rival de esa calidad es todo un aprendizaje. Me va a servir para toda mi carrera y para todo el año por delante”.

Esta es la tercera edición consecutiva que Rodrigo Pacheco participa en el cuadro principal de singles del AMT como invitado (wildcard). En 2023 fue eliminado en primera ronda por Alex De Miñaur y en 2024 por Dusan Lajovic.

Pero ahora le tocó festejar ante miles de aficionados mexicanos en Acapulco, que no paraban de corear “¡Rodrigo, Rodrigo!” y también “¡México, México!”, mientras él se tiraba sobre la cancha con las manos en el rostro y un rictus que navegaba entre cansancio y felicidad.

“Sé que probablemente voy jugar con estadio lleno, es una emoción pero qué nervios también. Quiero aprender porque no sé qué vaya a pasar, igual y me meten una paliza o igual y no; voy dejar mi mejor versión. En el tenis, en menos de 24 horas tienes que estar preparado mentalmente para enfrentar a un rival como Casper Ruud, que no te deja ni respirar”, concluyó Pacheco, de 19 años.

México cerró la jornada del martes con doble satisfacción, pues Santiago González también triunfó en la rama de dobles junto al austriaco Lucas Miedler. Eliminaron a la pareja que llegó como mejor sembrada, la del argentino Horacio Zeballos y el estadounidense Jackson Withrow, en sets corridos (7-6, 6-4). Eso colocó a González y Miedler en cuartos de final.