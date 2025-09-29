Recuperar identidad, principal reto del retorno de Ambriz a León

Ignacio Ambriz está de vuelta en el banquillo del Club León, uno de los seis equipos con más títulos en la historia de la Liga MX (ocho, empatado con Tigres).

La expectativa de su regreso es alta, pues fue el último director técnico que llevó a esta institución a cargar un trofeo de Liga MX (Apertura 2020). Después de cuatro años, asegura estar consciente de ese peso y de cumplir con la tarea primordial: recuperar identidad.

“Queremos volver a esa identidad de tener un equipo protagonista. Quedan seis partidos (en el torneo Apertura 2025), pero esto tiene que ser un proyecto con una visión. Confío plenamente en ‘Nacho’ para darle la vuelta a esta situación”, señaló en su conferencia de presentación el presidente del equipo, Jesús Martínez Murguía.

Ambriz no eludió la responsabilidad: “En todos los equipos hay exigencia, la presión va a existir y no nos podemos espantar. Somos gente a la que contratan para entregar buenos resultados. Siento que hay un muy buen equipo, tampoco tengo una varita mágica para decir que mañana estará al 100%, me va a costar un poco de trabajo, pero mientras vea compromiso y actitud de los jugadores lo demás se irá asimilando a lo que pretendo”.

Ignacio Ambriz tiene 60 años y una amplia experiencia en los banquillos. Debutó en 2003 al frente de Puebla y luego tuvo una larga etapa como auxiliar de Javier Aguirre en equipos europeos. Su imagen se llegó a hacer viral en un partido, en el que Aguirre estaba expulsado, cuando tomó el mando del Atlético de Madrid en Champions League.

Regresó a México en 2010 para dirigir a Atlético de San Luis y después pasó por Chivas, Querétaro, América, Necaxa y finalmente León, con el que alcanzó mayores reflectores.

Si bien había ganado una Copa de Campeones de CONCACAF con América en 2016 y una Copa MX con Necaxa en 2018, fue con León donde su carrera tomó mayor eco, sobre todo, por el estilo de juego ofensivo y entretenido que los llevó al trofeo del torneo Guardianes 2020 con jugadores como Luis Montes, Ángel Mena y Fernando Navarro.

“Creo que no necesito mucha presentación. Tengo la fortuna de saber a dónde llego, por ahí me dicen que León es mi casa y no es tanto eso, sino que así me siento con el cobijo del club. Sé que la afición también va a estar contenta, pero el contento soy yo”, admitió en su presentación.

“Hoy no encuentro ningún punto en contra mía en León, pero también eso es un riesgo porque la gente crea muchas expectativas y no me espanto; estoy muy ilusionado. La preparación que tuve ahora que no dirigí, porque quería descansar, darme una pausa y seguirme preparando, eso me da confianza junto con mi cuerpo técnico”.

Después del campeonato en 2020, Ambriz dejó León para probar suerte con el Huesca de la segunda división de España, pero regresó pronto a México para dirigir a Toluca a partir de 2022. El torneo Apertura de ese año lo devolvió a los reflectores, aunque perdió brutalmente una final por 2-8 global ante Pachuca.

En 2024 tuvo un paso corto por Santos, ganando apenas cinco de 31 partidos posibles, siendo ese su último antecedente antes de volver a León para el cierre del Apertura 2025.

“He cambiado, no es lo mismo seis años atrás, cuando era un poco más atrevido en muchas cosas en mi forma de ser. Cometo errores, he tenido fracasos y a través de mi carácter me he levantado para seguir adelante. Con lo que me he puesto a estudiar, creo que soy un tipo más calmado, con una idea muy clara de que mi cuerpo técnico debe estar al servicio del club y jugadores”, explicó respecto al Ambriz que llegó a León en 2018.

En aquella primera etapa, se expusieron diferencias con la directiva respecto a que no quiso renovar por altas pretensiones económicas, según una nota de ESPN en 2021.

Martínez Murguía aclaró que eso es parte del pasado: “Ya dejamos cosas que sucedieron, hemos hablado de frente, sabemos que nunca hubo una mala intención ni mucho menos. Hoy sólo pensamos en mejorar a la institución y estoy seguro que así va a ser”.

Durante la conferencia de presentación no se especificó el número de años para el nuevo contrato de Ambriz con León, sólo el deseo de la directiva por tenerlo a largo plazo.

“Creo que es el momento perfecto, porque ‘Nacho’ tiene otra visión. Hoy, como equipo, creo que hemos perdido identidad y necesitamos un gran líder que sepa lo que es la historia de León y ser campeón aquí. Estoy seguro que llegó el momento exacto para que él venga. Siempre se va a buscar que los proyectos sigan, pero a veces se tienen que cortar. Con ‘Nacho’, creo que es un momento en el que puede estar muchos años”, expresó Martínez Murguía.

León se encuentra fuera de puestos de Liguilla y repechaje después de 11 jornadas en el Apertura 2025. Ha ganado apenas tres partidos y el último fue hace un mes, en la fecha 7 (3-0 sobre Querétaro).

Pese a ello, está a un punto de Pumas para pelear el último puesto del repechaje. Restan seis jornadas en las que León intentará colarse a la recta final con Ignacio Ambriz, enfrentando a Toluca, Santos, Atlas, Pumas, América y Puebla.