Carlos Alcaraz repite eliminación temprana en Miami Open

El Miami Open volvió a ser una pesadilla para Carlos Alcaraz. Igual que en 2025, el líder del ranking mundial no pudo llegar a la segunda semana de este torneo en 2026, sufriendo una tempranera eliminación a manos de Sebastian Korda.

En 2 horas con 18 minutos, Korda se impuso a Alcaraz por 6-3, 5-7, 6-4 y con ello logró instalarse en octavos de final con una victoria histórica.

El estadounidense, que actualmente es ranking 36 del mundo, nunca había vencido a un número 1 y, de hecho, tenía récord negativo de 1-4 ante el español en todos sus enfrentamientos en el ATP Tour. Sólo le había ganado en tercera ronda del Masters de Montecarlo 2022.

“He jugado contra grandes tenistas, pero no siempre estuve a la altura. Sentía que, al enfrentarme a estos jugadores de élite, simplemente perdía la pelota y trataba de hacer demasiado. Mi objetivo hoy fue jugar de forma normal, sin intentar hacer demasiado”, explicó Korda tras volver a vencer a Alcaraz después de casi cuatro años.

El español volvió a padecer una pronta despedida en Miami. En 2025 llegó como segundo mejor sembrado y fue eliminado por el belga David Goffin (7-5, 4-6, 3-6) apenas en su primer partido (correspondiente a segunda ronda).

Alcaraz logró mejorar su efectividad en un partido en Miami 2026, ya que inició venciendo a Joao Fonseca (6-4, 6-4) y se despidió en tercera ronda.

“Sentí un poco más de estrés del que me hubiera gustado, pero estoy contento con mi actuación y con mi perseverancia. Seguí creyendo en mí mismo, me vi envuelto en algunas situaciones complicadas, pero seguí y al final jugué muy bien”, complementó Korda.

El arranque de temporada fue brillante para Carlos Alcaraz, luego de conquistar el Australian Open (primer Grand Slam del año) y el ATP 500 de Qatar. Sólo había sufrido una derrota antes de llegar a Miami, pero ahora su récord es de 16-2.

Su otro partido perdido en lo que va de 2026 ocurrió hace unos días, cuando fue eliminado por Daniil Medvedev en semifinales de Indian Wells.

Alcaraz atraviesa una relación de claroscuros con el Miami Open. Fue campeón en 2022 y desde entonces su desempeño ha sido descendente: en 2023 llegó a semifinales, en 2024 a cuartos de final, en 2025 a segunda ronda y en 2026 a tercera.

Su reciente eliminación deja abierta la puerta para que Jannik Sinner, segundo del ranking actual, recorte todavía más distancia en la pelea por la cima.

El italiano viene de ser campeón en Indian Wells y alcanzó 11,400 puntos, mientras que Alcaraz llegará a 13,600 tras recibir 50 por su eliminación en tercera ronda en Miami. Si Sinner es campeón, su registro crecería a 12,400.

Sinner buscará el pase a octavos de final este lunes, ante Corentin Moutet, esperando mantenerse como el mejor sembrado del Miami Open 2026 tras la caída de Alcaraz.

Sebastian Korda, por su parte, espera al ganador entre Karen Khachanov y Martín Landaluce para su partido de octavos.

El máximo alcance de Korda en el Miami Open fueron cuartos de final, tanto en 2021 como en 2025. A nivel general, su mejor rendimiento en torneos Masters 1000 fueron las semifinales de Shanghái 2023 y Canadá 2024.

Este domingo también avanzaron a octavos de final en Miami los estadounidenses Taylor Fritz y Tommy Paul, además del argentino Tomás Etcheverry y el checo Jiri Lehecka. Después del partido de Alcaraz, también entrarán en escena el griego Stefanos Tsitsipas (ante Arthur Fils) y el monegasco Valentin Vacherot (ante Mateo Berrettini).