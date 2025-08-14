Real Madrid reitera el valor de su imperio

El Real Madrid reitera su supremacía entre las marcas más valiosas del futbol mundial. El club tiene un valor de marca de 1,921 millones de euros, de acuerdo al informe ‘Fútbol 50-2025’ elaborado por Brand Finance.

La firma consultora en valoración y estrategia de marcas ha calculado el valor de marca del Madrid 17 veces entre 2007 y 2025.

La Casa Blanca es por segundo año consecutivo, la marca de club de fútbol más valiosa del mundo. El valor aumentó un 14%, alcanzando un nuevo récord de 1.921 millones de euros.

El informe destaca que “los ingresos récord alcanzados durante dos temporadas consecutivas y el continuo aumento del valor de marca subrayan la fortaleza de la marca Real Madrid y reflejan el papel fundamental que desempeña una marca sólida y valiosa para sostener el crecimiento a largo plazo. El Madrid lidera los mercados globales como el equipo favorito de los aficionados de todo el mundo”.

Brand Finance también determina la solidez de las marcas mediante una serie de métricas que evalúan la inversión en marketing, el valor de marca para los accionistas y el rendimiento empresarial. En este ámbito, el Madrid se mantiene en el primer puesto por cuarto año consecutivo, con una puntuación de 94,9 sobre 100 y la mejor calificación posible: AAA+.

Mientras tanto, el Barcelona aparece en segundo lugar, con un aumento del 11% en su valor de marca, hasta los 1,700 millones. Es la primera vez desde 2021 que los dos primeros puestos del ranking están ocupados por clubes españoles.

Además, el Manchester City ocupa el tercer puesto con un valor de marca de 1,400 millones, aunque esta cifra refleja un descenso del 11%.

El Liverpool ocupa el cuarto puesto, también valorado en 1,400 millones, pero con un modesto aumento del 2% respecto al año pasado.

El PSG completa el top 5, registrando un aumento del 13%, hasta los 1,400 millones. El Bayern de Múnich ocupa el sexto lugar, con un aumento del 1% en su valor de marca, hasta los 1,300 millones.