PSG golea en inicio de su defensa de corona en Champions League

París Saint-Germain (PSG) tuvo un inicio demoledor por la defensa de su corona en la UEFA Champions League, derrotando 4-0 a Atalanta en el Parque de los Príncipes.

Este miércoles vio el segundo día de actividades de la edición 2025-26 de la Champions, recordando que desde la temporada anterior participan 36 equipos sin fase de grupos. En total se disputarán ocho jornadas hasta enero.

En el primer día fue el turno de equipos como Real Madrid y Arsenal, pero ahora le tocó a un PSG que arrolló a un equipo italiano con anotaciones de Marquinhos (3’), Khvicha Kvaratskhelia (39’), Nuno Mendes (51’) y Gonçalo Ramos (90+1’).

“Conseguir la primera Champions siempre es lo más difícil. A veces, jugadores y aficionados no piensan que son capaces de ganar un trofeo así. Ahora saben que sí. Por supuesto, será difícil, pero espero que con la mentalidad que tenemos podamos mejorar y tener una gran temporada”, destacó Luis Enrique, entrenador del PSG, después de este abultado triunfo.

El equipo francés entró al grupo de las cuatro mayores goleadas en jornada inaugural de Champions para un campeón vigente.

En 2006, Barcelona goleó 5-0 a Levski Sofía de Bulgaria, en 2014 Real Madrid superó 5-1 a Basilea de Suiza y en 2020 Bayern Múnich venció 4-0 a Atlético de Madrid, siendo los mayores antecedentes, según datos del especialista Alexis Tamayo (Misterchip).

“Somos campeones de Europa y, para una ciudad como París, con aficionados así, nuestro objetivo es ganar una segunda Champions League para dejar aún más huella en la historia. Será muy difícil, pero hay que ser ambiciosos. Nosotros lo somos”, agregó Luis Enrique.

Sólo había un antecedente de PSG contra Atalanta en Champions, que fue en cuartos de final de 2020 dentro de la burbuja de Lisboa por la pandemia por el covid-19. La escuadra francesa se llevó el triunfo por 2-1 en dicha ocasión.

PSG se mantiene invicto en el inicio de esta temporada, con seis victorias en el mismo número de partidos: cuatro en Ligue One, uno en Supercopa de Europa (4-3 en penales sobre Tottenham) y uno en Champions League.

Ahora deberá prepararse para un reto importante, ya que en la Jornada 2 visitará a Barcelona. La cita es para el miércoles 1 de octubre contra el ex equipo de Luis Enrique. Atalanta, por su parte, recibirá al Brujas de Bélgica el 30 de septiembre.

Otras victorias destacadas

Este miércoles también resaltaron los triunfos de ‘gigantes’ europeos como Liverpool, Bayern Múnich e Inter de Milán en su debut en esta edición de ‘La Orejona’.

Liverpool fue el que escribió el episodio más dramático, pues a pesar de iniciar ganando 2-0 a los seis minutos con anotaciones de Andrew Robertson y Mohamed Salah, se dejó empatar con un doblete de Marcos Llorente entre el minuto 45+3 y el 81.

Tuvo que llegar un cabezazo del capitán, Virgil Van Djik, en tiempo de compensación (90+2) para recuperar la victoria de los Reds en Anfield Road.

“Un partido como este no debería haber sido para un ganador tardío. No es fácil derrotar al Atlético de Madrid por su mentalidad, pero se me ocurren muchos momentos en los que podríamos haber marcado el tercer gol y no lo hicimos”, destacó Arne Slot, entrenador de Liverpool.

Bayern Múnich, por su parte, venció 3-1 a Chelsea con doblete de Harry Kane y autogol de Trevoh Chalobah; Cole Palmer descontó para el equipo londinense.

Kane es el máximo goleador de la Champions League desde 2023, cuando se incorporó a Bayern Múnich, con 21 anotaciones, dejando en segundo lugar a Kylian Mbappé (17) y en tercero a Raphinha (16) durante dicho periodo.

Finalmente, Inter de Milán superó 0-2 a Ajax en Ámsterdam, gracias a un doblete del delantero francés Marcus Thuram al 42’ y 47’. Así, el actual subcampeón de la Champions League empezó con camino ganador una nueva edición en busca de romper con 15 años sin título.

Este jueves concluirá la Jornada 1 con otros partidos interesantes. Por ejemplo, Barcelona visitará a Newcastle y Manchester City recibirá a Napoli con todo y Kevin De Bruyne. Para México, el foco estará en el posible debut de Rodrigo Huescas con Copenhague FC, recibiendo a Bayer Leverkusen.