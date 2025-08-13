PSG alcanza cinco títulos en 2025

Llegó el quinto festejo del París Saint-Germain (PSG) en lo que va de 2025. El equipo francés venció a Tottenham Hotspur por la Supercopa UEFA este miércoles y, con ello, completó una quinteta de trofeos en el año calendario.

La Supercopa UEFA enfrenta a los ganadores de la Champions League y Europa League de la temporada anterior a partido único. En esta ocasión, la sede fue el Stadio Friuli de Italia, casa del equipo Udinese, ante 21,025 espectadores.

PSG, vigente campeón de Champions League, venció en penales 4-3 a Tottenham, vigente campeón de Europa League. En tiempo regular empataron 2-2 con ambiente cardiaco, pues hasta el minuto 84, los ingleses ganaban 0-2 con los goles de Micky Van de Ven (39’) y Cristian Romero (48’).

Sin embargo, Lee Kang-In descontó para PSG al 85’. Las esperanzas se reactivaron, también porque el árbitro, el portugués Joao Pinheiro, agregó seis minutos. En ese tiempo agregado, apareció un cabezazo de Gonzalo Ramos (90+4’) para decretar el empate.

A diferencia de otros torneos, aquí la serie se fue automáticamente a penales. Allí, Gonzalo Ramos, Ousmane Dembele, Lee Kang-In y Nuno Mendes se encargaron de darle la ventaja definitiva al PSG, a pesar de los aciertos de Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur y Pedro Porro para Tottenham.

Esto significó el quinto título para PSG entre enero y agosto de 2025. La cuota empezó con la Supercopa de Francia (5 de enero), en la que vencieron 1-0 a Mónaco en Qatar. Luego vino el título de Ligue One en abril, además de la Copa de Francia y la Champions League en mayo, venciendo a Reims (3-0) e Inter de Milán (5-0), respectivamente.

PSG tuvo, incluso, oportunidad de firmar un sexto trofeo este año. Fue en la final del Mundial de Clubes, celebrado en Estados Unidos en verano con inédita participación de 32 equipos. Sin embargo, perdió ante Chelsea por sorpresivo 0-3.

Exactamente un mes después de perder la final del Mundial de Clubes, el equipo dirigido por Luis Enrique logró reponerse para remontar a Tottenham y conseguir el primer título de Supercopa UEFA de su historia, tras el subcampeonato en 1996.

De hecho, este fue apenas el primer título para Francia en la Supercopa UEFA, convirtiéndose en el doceavo país con al menos un trofeo de dicha competencia.

A nivel de clubes, Real Madrid se mantiene como el máximo ganador de la Supercopa UEFA con un total de seis títulos, seguido de Barcelona y AC Milan con cinco. Consecuentemente, España es el país con más títulos con 17 en total, seguido de Inglaterra con 10 e Italia con nueve.

Por otra parte, el campeón de Europa League sigue sin levantar el título de Supercopa UEFA desde 2018, cuando Atlético de Madrid venció 4-2 a Real Madrid en tiempos extras.

Para PSG, además de una revancha por la final perdida en el Mundial de Clubes, este título representa un envión anímico para comenzar la temporada 2025-26 con pie firme, pensando en revalidar sus campeonatos nacionales e internacionales.

“El objetivo para esta temporada es mejorar. En cuanto a títulos, va a ser más difícil porque hay más cosas en juego. Pero en términos futbolísticos, creo que mejoraremos como equipo. Creo que aún podemos identificar fases del juego en las que mejorar”, dijo Luis Enrique previo al choque ante Tottenham.

“En cuanto a títulos, queremos estar preparados para ir por todos. Por supuesto, creemos que podemos ganarlos y repetir la hazaña, lo que significaría entrar en la historia por todo lo alto. Eso nos da una motivación especial”.

En el aspecto económico, el título de la Supercopa UEFA 2025 le representó 5 millones de euros de premio a los parisinos, mientras que Tottenham recibió 4 millones, según el diario AS.

Después de esto, PSG debutará en la temporada de Francia (Ligue One) este domingo, visitando a Nantes, mientras que Tottenham hará lo propio en Premier League el sábado, recibiendo a Burnley. Más adelante, ambos competirán en Champions League.

Todos los títulos de PSG en 2025