Presentan “México Imparable”, circuito de medio maratón que recorrerá cuatro estados del país

El gobierno federal presentó este viernes el programa “México Imparable”, con el que busca atraer el turismo deportivo al país y que incluye un circuito de cuatro carreras de medio maratón que se realizarán en diferentes partes del país.

“México Imparable es un serial de carreras que fusiona deporte, identidad cultural, turismo consciente e impacto social. Cada evento celebra la diversidad del país y conecta con sus raíces recorriendo territorios emblemáticos”, expresó la atleta Mirna Beatriz de la Cruz, encargada del proyecto.

La maratonista explicó que, con este programa, México busca consolidarse como un serial anual de carreras a nivel internacional.

El gobierno federal estima que el turismo deportivo deja en México una derrama económica anual de 60,400 millones de pesos.

Fecha y lugar de las 4 carreras

De acuerdo con lo presentado en la conferencia matutina en Palacio Nacional de este viernes, “México Imparable” busca impulsar el talento deportivo con apoyos económicos y logísticos a atletas indígenas y de bajos recursos, además de celebrar la diversidad cultural del país y reconocer el valor de las raíces indígenas.

En esta primera edición se contemplan cuatro carreras:

Raíces de Agua: 14 de Septiembre, Palenque, Chiapas (cultura maya) Raíces de Fuego: 7 de Diciembre, Ciudad de México (cultura azteca) Raíces de Tierra: 22 de Marzo 2026, Oaxaca, Oaxaca (cultura mixteca) Raíces de Aire: 7 de Junio 2026, Chihuahua, Chihuahua (cultura rarámuri)

“Son lugares emblemáticos que tienen historia. Es lo que queremos dar a conocer a todo México y el mundo. Es enaltecer la cultura mexicana, esa unión, esa fusión. Es por eso que estamos empezando con estas primeras cuatro ciudades, pero posteriormente seguiremos a más ciudades.

“Es la unión del deporte, la cultura, la gastronomía, los artesanos, darlo a conocer a todo el mundo y qué mejor que hacerlo por medio del deporte, uniendo a los pueblos originarios”, expresó Mirna Beatriz de la Cruz.

Las personas interesadas en participar en alguna de las carreras de México Imparable, pueden consultar la información correspondiente en el siguiente enlace: https://mexicoimparable.com/