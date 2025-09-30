Piloto mexicano de 16 años correrá en la FIA Fórmula 3 en 2026

Con apenas 16 años de edad y menos de dos temporadas de experiencia en monoplazas, el mexicano Ernesto Rivera ha sido confirmado como piloto del Red Bull Junior Team para disputar la FIA Fórmula 3 en 2026 con la escudería Campos Racing.

Actualmente, Rivera marcha en el 3º lugar del campeonato Eurocup-3, categoría en la que ha sorprendido por su velocidad, consistencia y capacidad de adaptación frente a pilotos con mayor experiencia.

De los karts a la élite del automovilismo

La carrera deportiva de Ernesto ha sido meteórica. Tras solo dos años en el kartismo, logró conquistar múltiples campeonatos nacionales en Estados Unidos y México, convirtiéndose además en el único piloto mexicano en ganar en dos ocasiones la prestigiosa SuperNationals de Las Vegas.

En 2024 debutó en Europa al competir en la F4 Española, donde consiguió victorias, varios podios y terminó la temporada en la 5ª posición general. Sus resultados llamaron la atención de Red Bull, que en septiembre de ese mismo año lo incorporó a su programa de jóvenes talentos liderado por Helmut Marko.

Camino a la FIA F3

El paso a la FIA Fórmula 3 representa el reto más importante en la corta pero ascendente trayectoria de Rivera. La categoría comparte calendario con la Fórmula 1 en los principales circuitos del mundo, entre los que destacan:

• Silverstone (Reino Unido)

• Monza (Italia)

• Red Bull Ring (Austria)

• Barcelona-Catalunya (España)

• Spa-Francorchamps (Bélgica)

• Montecarlo (Mónaco)

• Hungaroring (Hungría)

• Zandvoort (Países Bajos)

Además, se espera que Rivera dispute un campeonato invernal de Fórmula Regional en Medio Oriente u Oceanía, con el objetivo de llegar con mayor preparación a su temporada de debut en F3.

Una apuesta por México en el automovilismo

El joven piloto ha dejado claro que su objetivo es poner el nombre de México en lo más alto del automovilismo internacional y continuar con una carrera ascendente que lo acerque a la Fórmula 1.