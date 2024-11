Paulinho: resistencia física al rescate del Toluca

Toluca tiene maestría para convertir en figuras a delanteros neófitos en Liga MX. En la historia de los torneos cortos, que empezó en 1996, los Diablos Rojos lideran la lista de campeones de goleo que vivían su primera experiencia en México. El caso más reciente es el portugués Paulinho.

Sólo cinco delanteros consiguieron el título de goleo en su temporada debut en México: primero fue el argentino Bruno Marioni con Pumas (Clausura 2004), luego el uruguayo Iván Alonso con Toluca (Apertura 2011), el paraguayo Pablo Velázquez también con Toluca (Apertura 2013), el venezolano Salomón Rondón con Pachuca (Clausura 2024) y, ahora, Paulinho (Apertura 2024).

Joao Paulo Dias Fernandes fue firmado por Toluca este verano a cambio de 7.75 millones de euros, según Transfermarkt. Llegó al borde de los 32 años y sin experiencia fuera de su país, ya que en su trayectoria profesional, iniciada en 2010, jugó para cinco equipos de Portugal: Santa María, Trofense, Gil Vicente, Braga y Sporting de Lisboa.

En apariencia, tenía en contra esa falta de experiencia en México y una edad madura. Además, llegaba a uno de los destinos más retadores de la Liga MX, Toluca, con altura de 2,660 metros sobre el nivel del mar y temperatura promedio anual de 15 grados centígrados.

Pero Paulinho dejó atrás el pretexto de la adaptación tardía de los refuerzos extranjeros en México para aportar 13 goles y cinco asistencias al equipo que terminó sublíder del Apertura 2024. Eso quiere decir que su nombre apareció en el 48% de los goles del Toluca en fase regular (18 de 38).

El Economista consultó a un preparador físico para conocer las claves que hicieron que Paulinho brillara en su primer torneo en México, resaltando que es apenas el cuarto campeón de goleo de Liga MX no nacido en el continente americano tras el español Carlos Muñoz, el francés André-Pierre Gignac y el caboverdiano Djaniny Tavares.

Antecedentes y vigencia

Arturo Sáenz, licenciado en entrenamiento deportivo y actual preparador físico de equipos representativos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica a este diario que el rendimiento de Paulinho en el Apertura 2024 no es una sorpresa.

Eso se debe, en primera instancia, a que viene de un fuerte trabajo físico con Ruben Amorim, quien lo dirigió en Sporting de Lisboa, su último equipo antes de aterrizar en Toluca.

“El caso de Paulinho no es sorpresa porque viene con un gran contexto. Estaba con el entrenador que ahorita está en el Manchester United, Amorim, que da mucho énfasis a la preparación física. Él mismo ha dicho que le gusta que sus atletas estén preparados físicamente y eso pudo ayudar a que ya tuviera una buena base de resistencia”.

Uno de los pilares del staff de Amorim en Sporting de Lisboa y que actualmente trabaja con él en Manchester es Paulo Barreira, preparador físico de 42 años que también ha sido parte de equipos como Arsenal y Liverpool en Premier League.

Paulinho fue parte del trabajo de Amorim y Barreira hasta la temporada 2023-24, en la que el Sporting de Lisboa fue campeón de liga portuguesa, subcampeón de copa y avanzó a octavos de final de Europa League. El ahora delantero del Toluca aportó 21 goles y seis asistencias en 47 partidos.

“El futbol está cambiando hacia roles de juego más que posiciones. Una de las que no ha cambiado tanto es la de delantero. En el caso de Paulinho, es alto, robusto, depende de su corpulencia y primer toque”, recalca el especialista.

“En cuanto a su preparación física, el enfoque está en reacción, potencia en piernas, resistencia a la potencia, porque quizás tiene que pegar sprints de 30 o 40 metros al minuto 90. La posición de delantero es de mucha reacción, potencia general y potencia en piernas, porque también depende de su cabeceo, con fortaleza en cuello y rotaciones”.

Paulinho mide 1.88 metros y pesa 81 kilos. Jugó todas las jornadas del Apertura 2024; sólo se perdió siete minutos en los últimos 13 partidos a pesar de cumplir 32 años.

Un caso similar de delantero europeo con más de 30 años y exitoso en Liga MX es André-Pierre Gignac, que actualmente tiene 38 y sigue siendo el máximo referente del ataque de Tigres.

—¿Cuántos torneos más se puede esperar que Paulinho mantenga esta calidad?

“Le favorece su antiguo director técnico, que daba mucho énfasis a la preparación física. Además, el futbol moderno ha cambiado: los jugadores se cuidan más e intentan estar en mejor forma cada año. Antes se creía que a los 30 el jugador iba para abajo, pero se ha demostrado que no. Últimamente las carreras se han alargado hasta los 35 o 38. Paulinho todavía puede ser muy competitivo en tres o cuatro torneos más, claro, viendo también cómo evoluciona el Toluca”, finaliza el preparador físico de la UNAM.

Armonía a su favor

El líder de goleo del Apertura 2024 requirió de un trabajo físico bien planeado, pues Lisboa está a dos metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio va de los 16 a los 20 grados centígrados.

Son condiciones opuestas a las que encontró en Toluca, pero le ayudó que llegó con casi un mes de anticipación al inicio del torneo.

“Viniendo de cualquier lado hacia Toluca o Ciudad de México, donde la oxigenación es muy diferente, primero debes trabajarlos en resistencia y resistencia con intervalos, recordando que los intervalos ayudan mucho no sólo a jugar con sistemas energéticos, sino sobre todo a la oxigenación. Hablamos de que el futbolista tiene que aprender a dosificar su oxígeno para hacer un sprint al minuto 1 o 90. Los intervalos y la resistencia ayudan mucho a que el mismo organismo pueda detectar en qué momento necesita más oxígeno”, señala Arturo Sáenz.

—Siempre se dice que Toluca es una ciudad difícil para adaptarse al futbol, ¿cuáles son sus aspectos positivos?

“Aunque tiene un clima difícil, es lineal porque casi siempre hace mucho frío, no como en otras ciudades con climas extremistas o de muchos cambios. El clima constante ayuda porque, después de un tiempo de adaptación, a los futbolistas ya no les cuesta tanto. El tema de que el clima puede ser contraproducente, realmente en la preparación física no lo es, porque es un factor que ya no tienes que considerar después de cierto tiempo; el organismo se acostumbra. Eso juega a favor para planear sesiones de entrenamiento sin cambios bruscos. Estar en Toluca es muy favorecedor para la preparación física porque no hay que considerar cambios externos”.

Paulinho anotó 12 de sus 13 goles en Toluca, en el estadio Nemesio Diez. Le marcó a Juárez, Mazatlán, Atlético de San Luis, Tijuana, Atlas, Pumas, Puebla, León y América.

Otro de los factores a su favor, detalla el especialista, es el ambiente cordial que encontró en Toluca, donde el entrenador también es portugués (Renato Paiva), así como dos miembros de su staff (el preparador físico Carlos Barros y el auxiliar Nuno Carvalho).

“Eso es una teoría llamada Sistemas Dinámicos Complejos. Habla sobre cómo varios sistemas de un organismo interactúan para que funcione. ‘Chicharito’, por ejemplo, llegó a Chivas como un boom del que se esperaba que resolviera. Paulinho no tuvo esa presión instantánea. Obviamente se le exige por ser europeo, pero no de inmediato. En los sistemas complejos, si todo está en armonía, si no tienes estrés ni necesidad instantánea de gol, todo es de manera más armónica, sencilla y se dan los resultados”.

Paulinho se convirtió inmediatamente en referente del Toluca por sus goles, asistencias y liderazgo, cualidades que urgen en dicho equipo para romper 14 años sin título de Liga MX.

Ahora toca que Paulinho responda en Liguilla, ya que Toluca perdió 0-2 en la ida de cuartos de final contra América y necesita ganar por ese mismo margen en la vuelta, en el Nemesio Diez, para mantenerse en la pelea por el título.

