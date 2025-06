Pachuca reprueba Mundial de Clubes en 180 minutos

Pachuca confirmó su temprana eliminación del Mundial de Clubes 2025 al perder 1-3 ante Real Madrid en el Bank of America Stadium de Charlotte.

Se hundió en el último lugar del Grupo H con cero puntos y diferencia de goles de -3 después de dos jornadas. Matemáticamente, perdió toda posibilidad de pelear por un pase a octavos de final en el último partido de fase de grupos, que será el jueves ante Al Hilal.

Lo peor fue el contexto de su eliminación: Real Madrid jugó con un hombre menos durante 83 minutos y, pese a ello, logró ponerse 3-0 en el marcador, haciendo parecer a Pachuca como el equipo que tenía desventaja de jugadores.

Eso fue algo que enfatizó el entrenador de los Tuzos, Jaime Lozano, en la conferencia posterior: “Al Real Madrid hay que matarlo y no lo supimos hacer. Me voy muy caliente porque tuvimos oportunidades y era nuestra última ocasión de seguir en el torneo”.

Pachuca se convirtió en el sexto equipo eliminado de la fase de grupos del Mundial de Clubes después de dos jornadas, igual que Seattle Sounders (Estados Unidos), Auckland City (Nueva Zelanda), Los Ángeles FC (Estados Unidos), Urawa Red Diamonds (Japón) y Ulsan Hyundai Tigers (Corea del Sur).

Los Tuzos perdieron 1-2 en su debut ante Red Bull Salzburg, partido que se vio pausado por más de una hora debido a amenaza de tormenta eléctrica. Llegaron a estar 1-1, pero Karim Onisiwo marcó la ventaja para el equipo austriaco.

Este domingo, Real Madrid tuvo que remar contracorriente tras la expulsión de su defensa central, Raúl Asencio, apenas a los siete minutos, cuando el delantero Salomón Rondón se perfilaba para ir mano a mano contra el portero Thibaut Courtois.

Jude Bellingham (35’) y Arda Güler (43’) se encargaron de que la expulsión no se reflejara en su contra en el marcador, tomando la delantera ante la portería de Carlos Moreno.

Ya en el segundo tiempo, Federico Valverde (70’) puso el tercero, mientras que Elías Montiel (80’) descontó para la honra de los Tuzos, que intentarán rescatar algún punto en el cierre de fase de grupos contra Al Hilal, equipo de Arabia Saudita.

“Quiero ganar y no hemos podido. Hemos jugado bien. era una oportunidad única para ganar al Real Madrid y no lo supinos hacer cuando era la ocasión propicia de hacerlo”, agregó ‘Jimmy’ Lozano, ex entrenador de Selección Mexicana.

“Nos queda un partido más contra el equipo del Al Hilal, que seguramente estará peleando su calificación. Hay que mejorar lo que se hizo en el primer y segundo partido, porque queremos ganar e irnos con una buena victoria”.

Horas después del triunfo de Real Madrid sobre Pachuca, Al Hilal empató 0-0 ante Red Bull Salzburgo, lo cual decretó la eliminación del equipo de la Liga MX.

Real Madrid quedó como líder del Grupo H con cuatro puntos y diferencia de goles de +2, mientras que Red Bull Salzburgo es sublíder también con cuatro unidades y diferencia de +1. El tercero es Al Hilal, con dos puntos y cero goles en la diferencia entre favor y contra. Los árabes todavía tienen opciones de meterse a octavos de final.

La tercera jornada del Grupo H se disputará el jueves 26 de junio a las 19:00 horas del centro de México. Real Madrid enfrentará a Red Bull Salzburgo y Pachuca hará lo propio contra Al Hilal, a la misma hora, por lo que no habrá oportunidad de especulación para los árabes, que intentarán llevarse al triunfo para avanzar a ronda de eliminación directa.

Después de la decepcionante experiencia en el Mundial de Clubes, Pachuca tendrá su primer partido oficial de la temporada 2025-26 el 13 de julio, recibiendo a Monterrey en la Jornada 1 del torneo Apertura 2025 de Liga MX.

“Vengo aquí a ganar cosas, quiero dejar huella, hemos generado ocasiones y por momentos hemos jugado bien pero no me conformo con eso. Quiero ganar sin importar el rival, sabemos de la exigencia y complejidad de este torneo. Muchas veces ni ganando me quedo satisfecho, siempre veo que mejorar”, concluyó Jaime Lozano.