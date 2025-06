Monterrey mantiene ilusión de México en Mundial de Clubes

Monterrey mantiene encendida la luz de la Liga MX en el Mundial de Clubes 2025, pues es el único representante que todavía puede avanzar a ronda de eliminación directa.

A pesar de que el equipo regiomontano no ha ganado en sus dos primeros partidos de fase de grupos (empató 1-1 con Inter de Milán y 0-0 con River Plate), depende de sí mismo para instalarse en octavos de final.

Hasta el momento, Monterrey tiene dos unidades y es tercero del Grupo E. River Plate es líder con cuatro puntos, mismos que Inter de Milán, aunque con mejor diferencia de goles (+2 para los argentinos y +1 para los italianos).

Sin embargo, River Plate e Inter se enfrentarán entre ellos el miércoles 25 de junio en el cierre de fase de grupos. Monterrey, por su parte, enfrentará al equipo japonés Urawa Red Diamonds, que ya está eliminado con cero puntos.

Los Rayados necesitan vencer a Urawa Red Diamonds por dos goles para meterse a octavos de final. Esto, en el caso de que River Plate e Inter empaten.

Los mexicanos, argentinos e italianos quedarían igualados con cinco puntos en caso de que se dieran dichos resultados, pero Monterrey superaría en diferencia de goles (+2) a Inter de Milán (+1) y calificaría a octavos junto a River Plate.

En otro escenario, si alguno entre River Plate e Inter de Milán resulta ganador, los Rayados necesitarán cualquier victoria sobre Urawa Red Diamonds para garantizar su pase a la siguiente ronda como segundo lugar del grupo.

Incluso, el equipo regiomontano todavía tiene posibilidades de cerrar como líder del Grupo E. Para lograrlo, tendría que ganar por tres goles de diferencia o más sobre los japoneses y esperar a que River Plate e Inter de Milán empaten.

Monterrey sorprendió en la jornada inaugural del Mundial de Clubes al evitar la derrota contra Inter de Milán, que venía de ser subcampeón de la UEFA Champions League.

Sergio Ramos adelantó en el marcador al miembro de la Liga MX, aunque Lautaro Martínez sentenció el empate. Tanto la defensa de Rayados como su portero, Esteban Andrada, fueron figuras para evitar la caída en la recta final de ese partido.

Contra River Plate, otra vez Andrada fue figura, atajando seis remates al arco por parte de la ofensiva, liderada por Franco Mastantuono, el atacante de 17 años que después de esta competencia se incorporará al Real Madrid.

A pesar de tener un solo gol a su favor y ninguna victoria, Monterrey tiene viva la posibilidad de ver a un equipo de la Liga MX en octavos de final de esta primera edición inédita del Mundial de Clubes con 32 participantes.

Sin embargo, el entrenador de Rayados es claro en que tienen que ganarse ese boleto en el cierre de fase de grupos contra los japoneses, que no serán sencillos, pues estaban venciendo 1-0 a Inter hasta el minuto 77 en la segunda jornada, disputada este fin de semana.

“Urawa va a ser un rival complicado, no es fácil. Pero si no ganamos al Urawa, es que no nos merecemos pasar”, sentenció el español Domenec Torrent, que tomó la dirección técnica de Monterrey apenas a partir de esta competencia.

“Creo que es una pena, podíamos haber ganado, hicimos méritos y tuvimos situaciones ante un rival que hizo lo suyo en el primer tiempo, pero después tuvimos situaciones y generamos, es una pena no haber ganado. Estas competencias son cortas, de mucho desgaste, veremos cómo nos rearmamos para el partido que viene”, concluyó el timonel de Rayados.

Originalmente, México tenía tres representantes en el Mundial de Clubes 2025: Monterrey, León y Pachuca, ganadores de la Copa de Campeones de Concacaf en 2021, 2023 y 2024, respectivamente.

FIFA eliminó a León por una demanda de multipropiedad y Pachuca perdió sus dos primeros partidos de fase de grupos ante Red Bull Salzburgo y Real Madrid, lo que deja a Monterrey como el que, hasta ahora, tiene la mejor participación para la Liga MX en el torneo.