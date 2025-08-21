Orlando Pride ficha a Ovalle en cifra récord

Una carrera de 8 años en la Liga MX femenil, siendo goleadora, campeona del torneo seis veces e incluso seleccionada nacional, vale por una cifra récord de transferencia que se estima ronda los 1.5 millones de dólares.

Esos méritos no son los únicos en la carrera de Lizbeth Jacqueline Ovalle, porque se pueden detallar sus estadísticas en cada competencia, donde siempre brilló su futbol. Jugó el Campeón de Campeonas, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023 y fue referente en la Copa Oro W 2024.

A sus 25 años su carrera da el salto al futbol de primera división de Estados Unidos.

Orlando Pride se confirma como referente de transferencias más valiosas. Primero, ficharon a la delantera Barbra Banda en 2024, una de las mayores inversiones totales en una jugadora en la historia de la NWSL y ahora con la mexicana se superó esa marca.

La salida de Ovalle al fútbol internacional se suma a las transferencias internacionales de Uchena Kanu al Racing Louisville FC (NWSL), Evelyn Iker al Milán y la más reciente, Mia Fishel al Chelsea.

Orlando Pride le dio contrato hasta la temporada 2027, con opción de ampliación al 2028, condicional a la obtención de su visa P1 y el Certificado de Transferencia Internacional.

La cifra pagada por Ovalle es la más alta pagada en la historia

“Estamos profundamente comprometidos en formar equipos de alto calibre y protagonistas a títulos año tras año, y este fichaje histórico refleja esa visión. Jacquie es una jugadora de clase mundial y trayectoria ganadora. Su llegada a Orlando representa otro paso en nuestros esfuerzos a posicionar al Pride entre los clubes élite del fútbol femenil global. Nos enorgullece liderar la inversión, no solo para ser exitosos el presente, sino también para influir el futuro del deporte para las próximas generaciones”, dijo Mark Wilf, propietario del Orlando Pride.

La agencia The Marketing Jersey encabezó la negociación.

“Estoy muy feliz de unirme al Pride. Vengo con el objetivo claro de ganar títulos y dejar huella en este club. Estoy listísima para darlo todo y ayudar que Orlando Pride siga siendo un equipo protagonista”, dijo Ovalle.

La mexicana participará en el Juego de Estrellas de la Liga MX Femenil este viernes 22 de agosto, antes de completar su transferencia al Pride. El partido de exhibición, que se celebrará en el Estadio Universitario de Nuevo León, enfrentará a jugadoras de los 18 equipos de la Liga MX Femenil contra el FC Barcelona, tres veces campeón de la UEFA Women’s Champions League.

El Pride jugará como visitante este jueves 21 de agosto contra Angel City FC, antes de regresar a casa para enfrentar a Gotham FC el 29 de agosto.

FICHA DE ESTADISTICAS DE “LA MAGA”

25 años/ mediocampista

8 años con Tigres Femenil.

Máxima goleadora histórica del club: 136 goles y 103 asistencias en 294 partidos.

6 títulos de Liga MX Femenil.

3 títulos de Campeón de Campeonas.

23 partidos entre los torneos Clausura y Apertura (en lo que va del 2025) con 13 goles.

INTERNACIONAL:

81 partidos con la Selección Mexicana, anotando 20 goles.

Medalla oro en los Juegos Panamericanos 2023.

Jugó en la Copa Oro de Concacaf W 2024.

Título en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2018.

