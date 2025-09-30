Monday Night en partida doble de Costa Este a Oeste

La doble jornada del Monday Night Football (MNF) será un hecho cuatro veces en la temporada 2025 de la NFL. El lunes por la noche forma parte del paquete extendido de partidos en ESPN y ABC con la finalidad de tener un juego en la Costa Este y otro en la Oeste.

Algunas dobles jornadas del lunes por la noche se celebran una tras otra, como el partido de los Bucs contra los Texans, seguido del de los Chargers contra los Raiders hace dos semanas. Otras, se celebran simultáneamente, con un partido exclusivamente en ABC y el otro en ESPN. Es una novedad, ya que el formato de transmisión apilada comenzó a finales de la temporada 2023.

En el nuevo contrato de MNF de ESPN, acordado en 2021, Disney (propietaria de ESPN) recibió un inventario adicional de juegos. Una de las opciones fue poner dos partidos el lunes por la noche.

Cuando Disney adquirió el paquete de la NFL, la liga quería 23 partidos televisados por temporada. Como la temporada solo tiene 18 semanas, esos partidos adicionales tenían que ir a algún lado. Se decidió ponerlos en "Monday Night Football" con horarios de inicio coincidentes.

“Vamos a aprender más sobre qué optimiza mejor la transmisión, y creo que para el año que viene seguiremos perfeccionando la búsqueda de la mayor audiencia entre ambos partidos. Aprenderemos si es mejor empezar con el partido de ABC, el de ESPN o viceversa. En la semana 14, transmitiremos ambos partidos simultáneamente. La idea es: ¿podemos combinar la audiencia total y hacer algo similar a lo que hacíamos en los viejos tiempos del fútbol americano universitario, donde generábamos un atractivo nacional y regional simultáneo y usábamos nuestras cadenas para hacerlo en una sola ventana? Luego, se combinaría para obtener una especie de super audiencia total”, explicó a The Athletic, Burke Magnus, líder de la organización de contenido de ESPN.

El MNF ha sido un evento clave en la liga desde la fusión de la AFL y la NFL en 1970. En aquel entonces, solo ABC tenía los derechos para televisar la acción del lunes y solo había un partido del lunes por la noche a la semana, mientras que NBC y CBS transmitían los partidos del domingo.

Calendario completo de la doble jornada del MNF:

Los partidos de la doble jornada d, todos en horario del Este:

Semana 2 (Lunes, Sept. 15)

Tampa Bay Buccaneers 20, Houston Texans 19

Los Angeles Chargers 20, Las Vegas Raiders 9

Semana 4 (Sept. 29)

New York Jets 21 en Miami Dolphins 27, solo en ESPN.

Cincinnati Bengals 3 en Denver Broncos 28 solo en ABC.

Semana 6 (Oct. 13)

Buffalo Bills en Atlanta Falcons, solo en ESPN

Chicago Bears en Washington Commanders, solo en ABC

Semana 7 (Oct. 20)