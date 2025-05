Mundial de Clubes atora plan de Aguirre en Copa Oro

El Mundial de Clubes 2025 es un rompecabezas para el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, de cara a la Copa Oro, que será el último torneo oficial del Tri antes de ser coanfitrión de la Copa del Mundo de la FIFA en 2026.

Esto se debe a que ambas competencias se celebrarán prácticamente en las mismas fechas y, además, que los jugadores que sean registrados para el Mundial de Clubes no estarán obligados a reportar con su selección nacional.

“Evidentemente no es fácil la programación. América tiene un partido todavía con Los Ángeles FC, Cruz Azul juega la final de Concachampions también, entonces, no va a ser fácil empezar. Hay que armar un rompecabezas con jugadores que no calificaron, los que quedaron fuera en primera ronda, después en semifinales y luego los que tienen un descanso obligatorio y necesario mental y físicamente”, dijo Aguirre a 26 días del debut del Tri en Copa Oro.

México está en el Grupo A junto a Costa Rica, Surinam y República Dominicana. Su primer partido será el sábado 14 de junio contra el equipo caribeño; el miércoles 18 contra el sudamericano y el domingo 22 contra el centroamericano.

En total, la Copa Oro se realizará del 14 de junio al 6 de julio; el Mundial de Clubes, por su parte, será del 14 de junio al 13 de julio, con la participación garantizada de al menos dos equipos mexicanos: Monterrey y Pachuca, aunque podría agregarse América si supera en repechaje a partido único (31 de mayo) a Los Ángeles FC, de Estados Unidos.

Según el artículo 22.5 del Reglamento de Competencia del Mundial de Clubes 2025, “durante la competición, los clubes participantes no están obligados a ceder a sus jugadores inscritos a los equipos representativos del país con el que dichos jugadores son elegibles para jugar”.

Esto indica que ningún mexicano de Monterrey, Pachuca y América, este último en caso de conseguir el boleto al Mundial de Clubes, podría participar con la Selección Mexicana en Copa Oro, a menos que sea una decisión personal cotejada con su directiva, según dejó ver Aguirre en sus declaraciones.

“En ese sentido entiendo que el jugador querrá priorizar, a un año de la Copa del Mundo, estar en selección nacional. Yo lo haría evidentemente. Pero sí es algo que va a afectar, sobre todo en la planificación. No va a ser fácil, pero bueno, no es pretexto. Insisto, en Selección Mexicana el que quiera estar, estará, y los que no, no pasa nada”.

Esta semana, Aguirre envió a la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF) la prelista de la Selección Mexicana para la Copa Oro 2025, con un total de 60 futbolistas. La lista oficial se reducirá a 23.

En dicha lista, el ‘Vasco’ no convocó a jugadores de Monterrey ni de Pachuca. Sin embargo, aparecen siete del América: Luis Malagón (portero), Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez (defensas), Alan Cervantes, Érick Sánchez (medios) y Henry Martín (delantero).

Por otra parte, los equipos que participarán en el Mundial de Clubes tienen derecho a registrar refuerzos de otras instituciones, algo que preocupa al timonel nacional.

“Hay que ver qué pasa si América califica o no, y si deciden llevarse a gente de otro equipo. Estamos un poco apurados en la programación, pero afortunadamente tenemos varios escenarios, contemplamos todas las posibilidades y haremos lo mejor posible en los entrenamientos”.

La concentración de la Selección Mexicana para la Copa Oro comenzará el 26 de mayo, un día después de la final de Liga MX entre Toluca y América.

Javier Aguirre contará con un grupo de seleccionados sub 20 para trabajar con los convocados que se puedan integrar ese día, sobre todo, aquellos que no participaron en la Liguilla del futbol mexicano y algunos que vengan del extranjero.

En la prelista destacan elementos de experiencia como Guillermo Ochoa e Hirving ‘Chucky’ Lozano, además de otros habituales en la era de Javier Aguirre: Raúl Jiménez, Edson Álvarez, César Montes, Johan Vásquez, Santiago Giménez, Orbelín Pineda y demás.

Entre las ausencias destaca el lateral Rodrigo Huescas, del Copenhague FC, quien hace unos días recibió una fuerte sanción por parte del gobierno de Dinamarca por manejar a exceso de velocidad.

“Creo que en la medida en que entrenemos y juguemos más, en esa misma medida iré acertando con la elección de jugadores. Hoy nos movemos con una población de 50 o 60 jugadores, pero eso no significa bajo ninguna circunstancia que el que no esté en esta lista no pueda estarlo, porque en un año pasan tantísimas cosas que no puedo asegurar nada. Creo que vamos en el camino correcto”, concluyó Aguirre.