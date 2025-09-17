Miriam Sánchez irrumpe entre las mejores del Mundial de Atletismo Tokio 2025

Apenas este año, Miriam Sánchez celebraba en junio dos medallas en la Olimpiada Nacional de la Conade en los 100 y 200 metros, y ahora, tres meses después, se codea con las mejores atletas del mundo de su disciplina.

La velocista poblana de 21 años de edad, clasificó a la semifinal del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, su segunda competencia internacional, con tiempo de 23.01 segundos.

La mexicana corrió en el heat número 6 y en la misma pista donde la británica Dina Asher-Smith ganó la carrera con un cronómetro de 22.40 segundos; Torrie Lewis de Australia, llegó en segundo lugar con 22.56 segundos – su mejor tiempo personal- y Jaël Bestué, de España, quedó en tercer sitio con un tiempo de 22.74 segundos.

En la semifinal tiene asignado el heat número 3, donde competirá cerca de Audrey Leduc, de Canadá, quien ostenta los récords nacionales en los 100 y 200 metros; Thelma Davies, de Liberia, olímpica en París 2024; y Polyniki Emmanoulidou, de Grecia, medallista de bronce en el Campeonato Europeo de Atletismo Sub23. Miriam tiene el objetivo de mejorar su marca personal de 22.60”, con la que calificó al mundial de Tokio.

Miriam es especialista en las pruebas de 100 y 200m y es su primera experiencia en el magno evento de la World Athletics. Selló su boleto al Campeonato Mundial vía ranking por puntos ubicándose en la posición 46 del listado con 1,119 unidades de los 48 lugares para competir en la prueba de 200m.

La velocista poblana forja un gran año al venir de un bicampeonato nacional, conseguir un doble primer lugar en la Olimpiada Nacional CONADE 2025 en 100m (11.40s) y 200m (23.05s), así como su medalla de plata en los 200m del Campeonato de la Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe (NACAC) recientemente en Bahamas. Sánchez disputó su sexta experiencia en la Olimpiada Nacional.

“Ha sido un gran año, inicié la temporada en la Copa Nuevo León, donde rompí el récord de la competencia y de ahí en adelante he mejorado cada vez más, pues mi meta siempre fue disfrutar el progreso y los resultados se han ido dando, este último mes ha sido muy emocionante”, dijo la deportista antes de viajar a Tokio.

Miriam ha comentado que, en tres años más, se mira compitiendo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además de que la prueba de 200m es su favorita.