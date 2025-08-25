México regresa al foco del Tour l’Avenir 2025

Desde el triunfo de Isaac del Toro en el Tour l’Avenir 2025, los ojos del mundo están pendientes de los ciclistas mexicanos.

México volvió al Tour sin una federación de ciclismo reconocida por la Unión Ciclista Internacional (UCI). Por cuarto año consecutivo, el equipo A.R. Monex Pro Cycling recibió la invitación a esta competencia para ciclistas sub 23.

El ciclista mexicano César Macías fue el primero en llamar la atención al obtener el tercer lugar en la primera etapa del Tour, en una contrarreloj por equipos disputada en Francia.

La escuadra de Macías, que forma parte de la Selección Mexicana, se ubicó en el podio tras una destacada actuación frente a conjuntos europeos. Este resultado le permite colocarse en una posición estratégica para las siguientes etapas, en las que buscará mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación general.

La actuación de Macías marca un precedente positivo para el ciclismo mexicano, que busca abrirse paso en el ámbito internacional. El desempeño del mexicano ha sido reconocido por entrenadores y especialistas, quienes destacaron su capacidad.

Posiciones del equipo mexicano en lo individual:

PRIMERA ETAPA:

César Macías - 3

Antonio Prieto – 9

Carlos García – 12

Juan Prieto – 46

Erick Gonzáles – 55

Michael Zárate – 77

SEGUNDA ETAPA:

Carlos García – 21

César Macías - 25

Antonio Prieto – 46

Michael Zárate – 51

Juan Prieto – 53

Erick Gonzáles – 56

(Juan Prieto de Luna se impuso como el mejor escalador del día y se adueñó del maillot de lunares).

