Isaac del Toro aterriza en la Clásica de Hamburgo 2025

Isaac del Toro completará una semana de descanso cuando vuelva a competir, ahora en la Clásica de Hamburgo 2025, carrera de la UCI World Tour. El mexicano acaba de coronarse en la Vuelta a Burgos, después de una remontada.

‘Torito’ llega a Alemania ocupando la séptima posición del ranking mundial y por lo tanto, está entre los favoritos para llevarse a la victoria, después de su desempeño en Austria, Terres de l’Ebre, el Circuito de Getxo y la Vuelta a Burgos. El mexicano tendrá rivales como Olav Kooij, campeón defensor, Paul Magnier y Sam Bennett. Isaac intentará convertirse en el primer mexicano y latinoamericano en ganar la Clásica. El mejor resultado para la región en la última década llegó en 2022, cuando Jhonathan Narváez finalizó en la cuarta posición.

De las 27 ediciones de la carrera, el ciclista italiano Elia Viviani es el que más veces logró ganar la carrera: 2017, 2018 y 2019; mientras que el estadounidense Tyler Farrar logró un doble título en 2009 y 2010. El país que más triunfos ha logrado en la historia de la carrera es Italia con 9, seguido por Alemania con cuatro y Australia con tres.

DATOS: