México, primer laboratorio de Baseball Champions League

La palabra Champions tiene una fuerte connotación en el ámbito deportivo. Año con año, emociona a miles de aficionados con el torneo de futbol más importante del mundo a nivel de clubes, en el que resaltan instituciones como Real Madrid y Bayern Múnich.

Trasladar ese peso a otro deporte no luce fácil, pero el beisbol ha decidido aventurarse con su propia Baseball Champions League, que tiene como objetivo celebrar anualmente cuatro torneos de este tipo alrededor del planeta.

“Es un sueño en el que llevamos trabajando bastantes años”, cuenta a El Economista, Guillermo Ramírez, comisionado global de la iniciativa Baseball Champions League de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés).

“Hemos sudado, reído, llorado y gritado. No es lo mismo que hacer una Champions League de basquetbol o futbol, en el beisbol se juegan 90 o 100 partidos por temporada, entonces, meter un torneo más era materialmente imposible. Llegar a un acuerdo duró años de trabajo en reglamentación en traspasos de jugadores y otras tantas cosas. Llegar al punto fino para lanzarlo nos tomó entre cinco y seis años”.

Pero la decisión ya tiene pies y cabeza. La primera edición de Baseball Champions League tendrá como apellido Americas, porque se disputará entre seis equipos del continente americano, y tendrá como sede el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

Será del 8 al 13 de abril de 2025 y contará con los campeones de verano de estos seis países: México (Diablos Rojos), Estados Unidos (Kane County Cougars), Puerto Rico (Titanes de Florida), Cuba (Leñadores de Las Tunas), Nicaragua (Tigres de Chinandega) y Curazao (Santa María Pirates).

Examen diagnóstico en 2023

El producto Baseball Champions League Americas tuvo un primer experimento en 2023. Se disputó en el mes de noviembre también en México (Mérida, Yucatán), pero contó con cuatro equipos y discreta asistencia de aficionados.

Con la presentación de la edición 2025 en Ciudad de México, los directivos definen al torneo de hace un par de años como un test-event del que recopilaron diferentes aprendizajes para, finalmente, lanzar el producto oficial.

“De los aprendizajes del año antepasado fue muy complicado, incluso, traer a los jugadores. Muchos se habían ido a descansar al cierre de temporada entre septiembre y octubre, el ritmo también se había perdido, entonces este es un ejercicio distinto con más planeación y una mejor dinámica de desarrollo. Otro tema puntual es la parte de promoción porque, lo digo abiertamente, en Mérida nos faltó promoción local anticipada. Creo que ahora lo estamos haciendo en buen momento”, agrega Horacio De la Vega, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y representante de México en la Baseball Champions League Americas.

Importancia de México

El beisbol tendrá un periodo especial en México en 2025. La LMB cumplirá un centenario de vida y su equipo más ganador, Diablos Rojos, festeja 85 años.

Ambos serán protagonistas del primer evento oficial de Baseball Champions League en el mundo, pues los otros tres aún están por iniciar: Europa también en 2025, Asia entre 2027 y 2028, mientras que la versión global está pronosticada para finales de 2028.

“Para nosotros era fundamental empezar en América. Tenemos dos grandes áreas de beisbol en el mundo: América y Asia, pero en cuanto a afición y arraigo, América es muy poderoso. Tenemos demasiado beisbol en América, entonces, era nuestro mayor reto en cuanto a logística. En cuanto a operación, Asia es otro reto”, subraya Guillermo Ramírez.

Sin embargo, México no será el único epicentro de este evento en la región. El comisionado señala que después de Mérida y Ciudad de México, el país tiene opción de ser local una vez más, pero después se elegirán a otros. Curazao, Nicaragua y Estados Unidos ya levantaron la mano.

Rentabilidad en espera

En aspectos comerciales, la primera edición de Baseball Champions League Americas será transmitida por la cadena ESPN a 42 países entre América, Europa, Asia y Oceanía; por parte de LMB, cuenta, por ahora, con el patrocinio de Caliente y G500.

El directivo de WBSC consultado por este diario confirma que las primeras ediciones son de inversión antes de pensar en rentabilidad: “Estamos invirtiendo una cantidad importante y el número todavía no da. Eventualmente creemos que sí, si no, no lo estaríamos haciendo. Pero lo que queremos es crear un ecosistema económico (…) La rentabilidad se ve posible en el quinto año”.

Al profundizar en el concepto de ecosistema económico, retoma el ejemplo de la Champions League de futbol, iniciada por la Confederación Europea (UEFA): “Estamos copiando a alguien como el futbol, que lo hace muy bien y que ha creado este ecosistema en el que tú vas a un estadio de Europa a ver un partido de Champions League y el 70% de aficionados son turistas. Eso ya se volvió turismo. Ese ecosistema del interés del beisbol por los clubes es el que queremos crear”.

Entre las innovaciones comerciales que permitirá la Baseball Champions League se encuentra un parche que portarán los equipos participantes y ganadores, que les permitirá generar merchandising extra a su temporada local.

Esta primera edición oficial contará con un prize money que Guillermo Ramírez no quiso compartir, pero que, aclara, estará en crecimiento. “Dentro de cinco años cubrirá, para la mayoría de los clubes, gran cantidad de su operación de todo un año”.

El presidente de LMB, por otra parte, detalla que el 50% del gasto operativo de esta primera edición será cubierto por WBSC, mientras que el otro 50% se dividirá en gastos entre la propia LMB y Diablos Rojos del México, el equipo anfitrión.

“Es un proyecto en consolidación, hay que invertir para después cosechar. Estoy seguro que en los siguientes cuatro, cinco o seis años será sumamente exitoso en la parte comercial. Creo que no vamos por mal camino, son rentables ya los proyectos como tal, pero falta mucho por desarrollarse. El hecho de que la sede sea Ciudad de México, con Diablos Rojos, debe garantizar un éxito financiero”, concluye Horacio De la Vega.

Datos de Baseball Champions League Americas 2025