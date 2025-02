México albergará Academia Mouratoglou con enfoque al profesionalismo

La metodología que llevó al profesionalismo a Coco Gauff, Holger Rune y Stefanos Tsitsipas, estrellas del top 20 del tenis mundial actual, aterrizará en México en 2025.

La razón es que Patrick Mouratoglou, experimentado entrenador de estos jugadores y de otros como Serena Williams y Grigor Dimitrov, llegó a un acuerdo con GS Sports Management para inaugurar una de sus academias en Guadalajara. Las operaciones empezarán en marzo y la inauguración oficial está programada para mediados de año.

“Empezamos las negociaciones desde el Abierto WTA de Guadalajara del año pasado”, explicó a El Economista, Gustavo Santoscoy Arriaga, presidente de GS Sports.

“Patrick vino a visitar las instalaciones y ahí fue cuando todo se concretó. Tenemos casi un año hablando con él y su equipo, del potencial de México, pues le gustó que en el caso de la WTA fuimos el país parteaguas para toda Latinoamérica. En septiembre estuvo aquí y fue cuando dio su visto bueno”.

El nombre oficial será Mouratoglou Tennis Center Guadalajara y la sede será el Centro Panamericano de Tenis de Zapopan, mismo que ha albergado diferentes categorías de Abiertos WTA o el reciente Ultimate Tennis Showdown (UTS).

Una fuente allegada a la negociación compartió con este diario que el costo por recibir una de las academias de Patrick Mouratoglou es cercano a un millón de dólares, aunque eso incluye los planes de remodelación para el Centro Panamericano de Zapopan.

“Hay que pagar regalías y contrato. La metodología y la marca tienen un valor, pero es un valor que hay que invertir para el desarrollo. Nosotros hacemos muchos torneos de tenis y consecuentemente queremos tener a muchos jugadores en el país. Es parte de un proyecto y hay que verlo a favor de todos los que desarrollamos el tenis en México”, dijo Santoscoy Arriaga.

Patrick Mouratoglou ya contaba con 12 academias entre 10 países de cuatro continentes. Ahora serán 13: en su natal Francia, Italia y Grecia dentro de Europa; China, Malasia, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos en Asia; Egipto en África; y a partir de ahora Estados Unidos y México en América.

El contrato es por cinco años, reveló Gustavo Santoscoy, pues en ese margen observarán si la convocatoria es positiva.

“Ningún proyecto lo hacemos de menos de cinco años porque también hay que ver si no se concretan las cosas o no tiene crecimiento. Los proyectos pueden funcionar o no, dependen no sólo de las ganas y la responsabilidad que se les ponga, sino de muchos factores, pero como dijo Patrick, estamos muy confiados de que esto va a durar muchos años más”.

Capacidad y objetivos

En cuanto al sistema con los alumnos, Mouratoglou explicó que no todas funcionan de la misma manera en el mundo, ya que algunas, principalmente las de Francia y Estados Unidos, cuentan con dormitorios para que los atletas cumplan también con rol de estudiantes por 24 horas.

En México no será así. La capacidad estimada será para 150 alumnos al día en diferentes categorías a partir de los cuatro años, además de utilizar 10 canchas para mini tenis, ocho más de manera externa y dos con magnitudes de estadio, pero no dormirán allí.

Luis Enrique Herrera será el director de la academia. Originario de la Ciudad de México y apodado ‘La Araña’, llegó a ser top 50 del mundo en ATP y en 1992 destacó al avanzar a tercera ronda de singles en Wimbledon.

“Para mí es un gran honor estar con Patrick en esta alianza”, expresó Herrera. “Trataremos de abarcar todos los niveles pero sobre todo el alto rendimiento para que realmente logremos campeones como lo ha hecho Patrick en toda su carrera. Además, tenemos las instalaciones perfectas y, sobre todo, a la gente adecuada para lograr esto”.

—¿Cuál es un objetivo realista de la academia respecto a los niños mexicanos?

—“Uno de los principales objetivos de nuestra pirámide de desarrollo es el programa Future Stars, en el que estamos detectando los mejores talentos de México para apoyarlos, guiarlos y catapultarlos a nivel mundial. Definitivamente, en cuatro o seis años nuestra intención es tener a esos jugadores dentro del nivel mundial, que ya están representándonos en Grand Slams de nivel juvenil y torneos profesionales. Liderar este proyecto no es nada más crear a esos jugadores, sino que todo el sistema se lleve a cabo y sea operativo profesionalmente”, respondió ‘La Araña’ a El Economista.

Los costos para los alumnos no fueron revelados y los directivos sólo se limitaron a decir que “serán competitivos para una academia a nivel mundial”. Lo que sí es que ya hay un sitio web disponible con teléfono y correo electrónico disponibles.

Por otra parte, Gustavo Santoscoy aclaró que la academia Mouratoglou no tendrá que pagar al gobierno municipal (Guadalajara) o estatal (Jalisco) por su estancia en el Centro Panamericano de Zapopan por los próximos cinco años.

“Afortunadamente, la pasada administración del gobernador Enrique Alfaro (2018-2024) nos otorgó el predio por 20 años y eso fue lo que también nos ayudó a concretar el torneo y la academia. Así que por los próximos años el estado de Jalisco y nosotros estamos comprometidos a seguir desarrollando el tenis para bien del destino y de todos los tapatíos”.

La academia iniciará con cinco entrenadores, liderados por Luis Enrique Herrera, pero el objetivo es que lleguen a ser más de 10 con una mezcla entre mexicanos y extranjeros. Recibirán fogueo en la matriz del sistema Mouratoglou en Francia.

En cuanto a sus socios y patrocinadores, por el momento, el sitio oficial de la academia en Guadalajara sólo tiene a Wilson, GS Sports Management y al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) de Jalisco.