Max Verstappen aboga por Checo Pérez

Max Verstappen y sus palabras sobre Checo Pérez pueden pesar en la decisión de Red Bull Racing para continuar o no con el mexicano. Una semana después de Yas Marina, donde el neerlandés se consolidó como Tetracampeón de la F1, aún no se conoce quién será oficialmente el coequipero de Max.

Sin embargo, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) publicó recientemente la alineación de pilotos y escuderías para el 2025 y enlistó a Checo, quien tiene contrato hasta el 2026, acuerdo que se firmó a principios de este año.

Verstappen concedió una entrevista a Viaplay, empresa sueca de entretenimiento que le cuestionó lo que tuvo que enfrentar su compañero Checo este año al volante del RB20.

"No creo que fuera siempre culpa suya. También teníamos un coche muy difícil en ese momento. También se puede señalar eso. Por supuesto que no quiero criticarlo en absoluto. Es mi compañero de equipo, me llevo muy bien con él. Pero también puedo decir claramente que no todo fue culpa suya por cómo fueron las cosas".

Checo no ha vuelto a subir al podio en los últimos 19 grandes premios del 2024, y tampoco en las carreras sprint correspondientes-, mientras que Verstappen acumuló cinco victorias y un total de 10 podios.

Max, que consiguió su cuarto título mundial desde la carrera de Las Vegas señala que la temporada no fue nada fácil, ya que Lando Norris de McLaren acechaba su corona y también atravesó por competencias en las que su Red Bull padeció averías.

“Cuando cruzas la línea de meta y te conviertes en campeón, toda la temporada pasa ante tus ojos. También me alegré de que finalmente terminara. Tuvimos muchas carreras difíciles y momentos en los que el auto no era muy bueno para conducir. No era el auto más agradable en términos de equilibrio. Así que me sentí aliviado de que el campeonato estuviera decidido y pude concentrarme en el resto de la temporada sin la presión de tener que rendir al máximo”.

