Luka Doncic a Lakers retó el mercado de traspasos en la NBA

La magnitud del traspaso Luka Doncic a los Lakers creó una tormenta en la NBA que no es frecuente atravesar. Jugadores, periodistas, aficionados pensaron que el anuncio de la salida del esloveno de los Mavericks era un chisme.

El jugador que le fue fiel a Dallas desde el 2018 llegará a la cancha de LeBron James, quien ha sido la voz de autoridad en el vestidor. Luka es 15 años más joven y tiene una carrera prometedora en la liga, con al menos unos 12 años más. Dos estelares tendrán que trabajar el liderazgo compartido. Mientras tanto, Anthony Davis (31 años) se dirige a Dallas para luchar por el título que siempre se le negó a Luca. El único campeonato del equipo fue en el 2011 y esto dejó frustración a un MVP de Conferencia y líder anotador de la liga. El equipo empezó a quedarle chico.

“El traspaso fue un sismo en Dallas, Los Ángeles y en la historia de la NBA e indica que cuando esto ocurre es porque el jugador se quiere ir. Luca era el candidato a mejor jugador de la NBA. En cinco años ha sido colocado en el equipo ideal de la liga. Tiene 25 años de edad. Pasará tres años con los Lakers y al término de su contrato conseguirá el supermax diferido por tres años. En tres años cumplirá 10 temporadas de experiencia en la NBA y tendrá un estatus distinto”, opinó Álvaro Martín, especialista de baloncesto en su programa Ritmo NBA.

Los Lakers le ofrecieron un contrato de cinco años y 229 millones de dólares, según ESPN y esto es 116 millones menos de lo que podría haber obtenido de Dallas. Además de eso, Doncic pasará de no pagar impuestos estatales en Texas al impuesto más grande del país en California, con una tasa máxima actual del 14.4% sobre los ingresos que superan el millón de dólares al año, según Sportico.

En 2022, Doncic firmó una extensión de cinco años y 215 millones con un salario garantizado de poco más de 43 millones. Según Marc Stein, especialista de la NBA, los Mavericks iniciaron conversaciones comerciales con los Lakers después de que el gerente general Nico Harrison "tomará la decisión de cambiar abruptamente la dirección de la franquicia".

Los Mavericks tendrán que enfrentarse a Doncic por primera vez el 25 de febrero, en Los Ángeles, una oportunidad para demostrar a su antiguo equipo lo que se están perdiendo. Sin embargo, Luca se recupera de una lesión y solo ha jugado sólo 22 partidos esta temporada debido a una distensión en la pantorrilla izquierda que lo ha dejado fuera desde el día de Navidad.

“Este año llegó al equipo pesando 250 libras y cuando se lesionó estaba en 266 perdió peso. Cuando hay un traspaso como este, hay algo que no está bien. Dallas propuso el cambio, no Los Ángeles, Luka estaba frustrado. A Anthony Davis le cuesta ser líder en un equipo. Ahora, en la relación, LeBron tomará las decisiones preguntando a Luca si está de acuerdo. La llegada de Luka no debería ser una amenaza para Lebron o busque ser pieza clave en otro equipo. Por primera vez en la carrera de Lebron, su voz no es la más importante del vestidor”, indica el análisis Álvaro Martin.

Doncic se encuentra actualmente en su séptima temporada en la liga y la NBA lo siente elegible para un contrato supermax, que permite a los jugadores recibir un pago de hasta el 35 por ciento del tope salarial en lugar del 30 por ciento.

