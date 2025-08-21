Liga MX Femenil aterriza nuevo producto: Juego de Estrellas

La Liga MX Femenil está lista para estrenar su nuevo producto: el Juego de Estrellas, que en la edición inaugural tendrá como rival a Barcelona, el tercer equipo más ganador de la UEFA Women’s Champions League (2021, 2023 y 2024).

El partido se disputará este viernes 22 de agosto (a las 20:30 horas del centro de México) en el estadio Universitario de Nuevo León, casa de Tigres, el equipo más ganador de la Liga MX Femenil con seis de 15 títulos disputados.

“Estoy muy contenta porque es la primera vez que se hace este tipo de partido. Tenemos mucha expectativa de que venga la gente y nosotras, como jugadoras, de disfrutar en la cancha, porque nunca jugamos juntas”, expresó Charlyn Corral en la previa del partido.

La Liga MX Femenil fue creada en 2017 y ya tuvo varios roces internacionales, como la creación de la Concachampions Femenil y el Campeón de Campeonas, que en la temporada 2024-25 se celebró por primera vez en Estados Unidos (San Antonio, Texas).

También algunos de sus equipos, como Tigres, América y Chivas, ya tuvieron oportunidad de disputar amistosos contra Barcelona y otros clubes internacionales.

Sin embargo, el Duelo de Estrellas 2025 marca el inicio de un nuevo producto. La Liga MX Femenil está en asociación con Soccer Media Solutions para este evento. Es la empresa que en los últimos dos años organizó el Campeonas Tour entre Barcelona y algunos clubes mexicanos.

En la transmisión previa al Duelo de Estrellas, aparecieron cinco marcas como patrocinadores: Tecate, Nissan, Amazon, Kotex y Caliente.

“Va a ser una experiencia bastante bonita, nunca se había hecho y qué bueno que ya haya un primer paso. Además, tenemos una mezcla de todo: experiencia, intermedias y juventud. Esa es la parte bonita, conocer también otros idiomas y culturas, otro poquito de cómo vive cada una su experiencia en su club. Todas tenemos una experiencia para contar y lo podemos hacer ahora”, señaló la jugadora Karla Nieto.

La cobertura del Duelo de Estrellas comenzó desde el jueves, con una transmisión en vivo del entrenamiento de las 30 convocadas en ‘El Volcán’.

Cabe recordar que la dirección técnica del combinado de la Liga MX Femenil estará a cargo de Pedro Martínez Losa, el español que actualmente dirige a Tigres. Pere Romeu, del otro lado, es el entrenador de Barcelona.

Respecto a las jugadoras, Pachuca y Tigres son los equipos que más aportan con cuatro cada uno, seguido de Chivas y América con tres, además de Cruz Azul y Rayadas con dos. En total, todos los equipos tienen al menos una representante para este partido.

Algunas de las figuras a seguir por el representativo de la Liga MX Femenil son: Charlyn Corral, Jennifer Hermoso, Andrea Pereira, Amandine Henry, Alicia Cervantes, Karla Nieto y Jacqueline Ovalle, quien acaba de imponer récord de transferencia en el futbol femenino a nivel mundial al pasar de Tigres a Orlando Pride por un estimado de 1.5 millones de dólares.

El partido de este viernes también servirá como despedida para ‘La Maga’ Ovalle, quien se retira con seis títulos de Liga MX Femenil y la máxima cantidad de goles en la historia de Tigres.

Barcelona, por su parte, viajó con todas sus figuras, como Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, ya que tendrá un segundo partido en México el domingo, visitando a América en el estadio Ciudad de los Deportes. Es parte de su pretemporada, ya que el campeonato español dará inicio el próximo fin de semana.

“Es un partido difícil porque somos casi 30 jugadoras que trabajan de manera diferente en sus clubes y en dos o tres días es muy difícil acomodarte a cada una, pero creo que aquí están de las mejores de la liga”, destacó Jennifer Hermoso, ex jugadora de Barcelona y que ahora representa a Tigres.

“Ojalá que sea un partido muy bonito, que lo disfrutemos y ganemos mucho en esta experiencia, sobre todo para que la liga mexicana siga creciendo”.

El Duelo de Estrellas se transmitirá por televisión abierta a nivel nacional en Canal 6 (Multimedios). También habrá transmisión en vivo en la multiplataforma FutFem Donde Sea, que pertenece a la Liga MX Femenil y va por YouTube y Facebook.