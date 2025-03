Liga MX abraza nuevo chip teórico de entrenadores

Guido Pizarro sorprendió a los aficionados de la Liga MX al tomar la dirección técnica de Tigres a menos de 24 horas de haber estado en cancha con el gafete de capitán.

Pero para algunos especialistas no fue un movimiento descabellado: “Hay jugadores que son técnicos dentro del campo y Guido es uno de ellos. No todos los jugadores son así, hay algunos que sólo entienden su posición, muchos ni siquiera son tan tácticamente aplicados, les cuesta comprender lo que quieren los entrenadores, pero Guido es un tipo que comprende muy bien el juego”, comenta a El Economista, Luis Fernández, CEO de la consultora Underdata.

El especialista remata: “Guido conoce mejor que cualquier otro entrenador de fuera el entorno de Tigres y eso puede pesar más que el no haber dirigido 10 años antes”.

En efecto, Guido Pizarro es el ejemplo más reciente de que en la Liga MX, así como en otras competencias del futbol mundial, una larga experiencia en los banquillos ya no es requisito obligatorio para asumir una dirección técnica.

Le ocurrió a Xavi Hernández en Barcelona, Zinedine Zidane en Real Madrid y Matías Almeyda en River Plate, por mencionar otros casos en años recientes. Su experiencia como jugadores y el conocimiento en las entrañas de esas instituciones tuvieron más peso en la decisión de las directivas.

“El tema de la experiencia se sustituye con trabajo y Guido se ha preparado para esto. Hoy en día el futbol ha cambiado y hay ejemplos de entrenadores jóvenes en diferentes ligas y deportes”, dijo el presidente de Tigres, Mauricio Culebro, durante la presentación de Pizarro a inicios de marzo. Incluso, utilizó de ejemplo a Sean McVay, quien se convirtió en head coach de Los Ángeles Rams de la NFL cuando tenía 31 años (en la temporada 2017).

Rumbo al cierre del torneo Clausura 2025, la Liga MX cuenta con cinco entrenadores que nunca habían dirigido en su circuito. Además de Guido Pizarro en Tigres están Efraín Juárez en Pumas, Gonzalo Pineda en Atlas, Martín Varini en Juárez y Vicente Sánchez en Cruz Azul, aunque este último tenía experiencia con la sub 23 del cuadro cementero.

Si bien todavía hay entrenadores de la llamada ‘vieja guardia’, como Víctor Manuel Vucetich en Mazatlán a sus 69 años, lo cierto es que la mitad de los equipos de la Liga MX cuentan con timoneles de 45 años o menos, que incluyen nombres como Nicolás Larcamón (40) en Necaxa, Gerardo Espinoza (43) en Chivas y André Jardine (45) en América.

“En los últimos 15 o 20 años ha habido un desarrollo táctico y analítico muy importante en el futbol. Estas empiezan a ser las primeras camadas de esa generación, en la que permeó todo este conocimiento y todo este análisis, así que sí es una generación totalmente diferente. Hay cosas que evidentemente la generación anterior construyó, pero sí creo que en ese punto teníamos un tema pendiente en México”, describe Luis Fernández.

—¿Qué conocimientos diferentes trae esta camada?

—“El banquillo, táctica, planeación y dirección de partido influyen muchísimo en un resultado y antes no había tanto análisis. Hoy, ¿cuántos analistas hay en un club, cuántos departamentos nuevos se han creado para sostener temas de scouting, de prevención de lesiones y análisis de juego? Son cosas que antes no estaban. Antes simplemente reclutaban jugadores con, si bien les iba, un CD de videos. Hoy todo eso cambió y esta generación es más estudiada, preparada, le ha tocado muchos años de ver cosas a las que las otras generaciones no tuvieron acceso”.

Otro caso que destaca el entrevistado es Martín Anselmi, quien llegó a Cruz Azul con 38 años y, después de un par de torneos con un estilo protagonista, fue fichado por Porto, equipo portugués que ostenta dos títulos de Champions League.

“Es una tendencia en muchos lugares. En otros futboles se está viendo una nueva generación de entrenadores jóvenes, bien preparados, con una alta comprensión del juego, ideas claras y proyectos reconocibles. En el futbol mexicano estuvimos muchos años con una misma camada de técnicos, que ya sabías lo que ofrecían y hasta dónde iban a llegar. Era un reciclaje de técnicos brutal, entonces, se agradece poder refrescar la baraja”.

Guido Pizarro y Efraín Juárez cuentan con Licencia UEFA Pro, lo que indica su formación europea. Otros entrenadores actuales de Liga MX con esa licencia son Víctor Manuel Vucetich (Mazatlán), Domenec Torrent (Atlético de San Luis), Martín Demichelis (Monterrey), Eduardo Berizzo (León), Benjamín Mora (Querétaro) y Antonio Mohamed (Toluca). Es decir, ocho de los 18 tienen aval para dirigir en Europa.

Confirmar con resultados

En tres partidos al frente de Tigres, Guido Pizarro ya logró meter al equipo a cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf (Concachampions), goleando 4-2 a Cincinnati FC, y mantenerse en el top 3 de la tabla en Liga MX.

Aún le resta el periodo más complejo de la temporada, cuando venga la Liguilla y la búsqueda del título de Concacaf, que otorga pase al Mundial de Clubes.

Como él, Efraín Juárez ha tenido un inicio positivo con Pumas. Lleva dos victorias en el mismo número de partidos y este jueves intentará avanzar a cuartos de final de Concachampions tras tomar ventaja de 2-0 sobre Alajuelense de Costa Rica.

“Lo más importante de los nuevos perfiles es que ofrecen cosas diferentes, tratan de innovar y de reinventarse constantemente. Antes no, entrenadores como ‘Tata’ Martino, al que le fue fatal con México e Inter de Miami, son muy planos en su juego y otros cambian el partido de manera muy fácil de una semana a otra, como André Jardine lo ha demostrado en México o el propio Martín Anselmi, que ya está dirigiendo a un equipo campeón de Champions League”, agrega el especialista.

Además, en la baraja actual de entrenadores con nuevo chip hay varios que ya saben lo que es ser campeones: André Jardine con su histórico tricampeonato en América, Nicolás Larcamón con la Concachampions 2023 con León, Efraín Juárez con un doblete entre liga y copa con Atlético Nacional de Colombia en 2024 y Gerardo Espinoza con tres títulos de Liga de Expansión con Tampico Madero y Tapatío entre 2020 y 2023.

A nivel internacional, Martín Varini obtuvo una copa de Uruguay con Defensor Sporting en 2023, Martín Demichelis ganó tres títulos en Argentina con River Plate en 2023 y Benjamín Mora logró 11 trofeos en su paso por Johor Darul Takzim FC de Malasia entre 2017 y 2022.