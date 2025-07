Léon Marchand vuelve a los reflectores con récord

El nombre de Léon Marchand explotó a nivel global hace un año, cuando se colgó cuatro medallas de oro y una de bronce en los Juegos Olímpicos de la capital de su país, París.

Un verano después, el nadador nacido en Toulouse, Francia, volvió a acaparar los reflectores. En esta ocasión fue debido a que rompió un récord mundial que tenía 14 años de antigüedad y pertenecía al mítico estadounidense Ryan Lochte.

Marchand registró 1:52.69 en la semifinal de 200 metros combinados del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025. Así, dejó atrás el 1:54.00 que había impuesto Lochte en esa misma categoría en Shanghái 2011.

“Realmente no puedo creerlo. Sabía que iba a acercarme a mi mejor marca personal porque me sentía muy bien y la preparación ha sido bastante buena, así que estaba emocionado por competir, pero este tiempo fue increíble para mí”, reflexionó Marchand.

Su futuro en la natación es bastante promisorio. Tiene 23 años y acumula ya 22 medallas en todas las competencias avaladas por la Federación Internacional de Deportes Acuáticos (World Aquatics).

Se dividen así: 10 en Mundiales de Natación, seis en Campeonatos Mundiales de Deportes Acuáticos, cinco en Juegos Olímpicos, dos en Campeonatos Europeos Júnior de Deportes Acuáticos y una en Mundiales de Natación Júnior.

“Lo increíble es que es un segundo entero, todavía me cuesta creerlo. Un tiempo de 1:52 en 200 metros es una locura”, agregó el atleta francés.

“En el agua, me sentí ligero. Técnicamente, todo estaba limpio. Salí con fuerza desde el principio, pero me mantuve súper relajado. Mis saltos subacuáticos siempre alcanzaban los 15 metros y no cometí muchos errores. No me di cuenta de que iba tan rápido, pero lo di todo”.

Este es el primer récord mundial en la trayectoria de Marchand y también fue el primero que se suscitó durante el Campeonato Mundial de Singapur.

“Me lesioné este año, pero entrené a diario. No había pasado un solo día sin nadar desde los Juegos Olímpicos. Tenía este récord en la cabeza, pero no pensé que pudiera suceder tan pronto”, exaltó el francés, que disputará la final de 200 metros combinados este jueves.

En los Juegos Olímpicos de París, Léon Marchand se convirtió en amo y señor de los 200 metros en tres diferentes estilos: pecho, mariposa y combinado. Su otra medalla de oro fue por los 400 metros combinados, mientras que el bronce fue en relevos 4x100 también estilo combinado.

Demostró su jerarquía en esas categorías, además de los 100 metros combinados y 200 metros estilo libre, a finales de 2024, cosechando nueve medallas de oro y una de plata en los Mundiales de Natación de China, Corea del Sur y Singapur entre octubre y noviembre.

En el actual Campeonato Mundial de Singapur, también es favorito para firmar récord en los 400 metros combinados y, por supuesto, para ganar medalla de oro.

Marchand ha impulsado su formación deportiva en Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Texas y su entrenador es Bob Bowman, quien trabajó previamente con Michael Phelps, una de las máximas leyendas en la historia de la natación.

Por ello y por sus resultados, el propio sitio oficial del Comité Olímpico Internacional (COI) lo define así: “Marchand se ha convertido en una estrella emergente de la natación francesa, con una impresionante colección de campeonatos mundiales, títulos de la NCAA y coronas europeas”.

Además, su hambre de triunfo tiene raíces en su familia, ya que su padre, Xavier Marchand, conquistó 25 medallas avaladas por World Aquatics en toda su carrera. Su madre, Celine Bonnet, también representó a Francia en competencias internacionales de natación.