Javier Aguirre: “Surinam es la cita de recuperación tras críticas”

El entrenador quiere una Selección preparada mentalmente para la crítica y que el jersey nacional sea prioridad por encima de las competencias a nivel clubes. Javier Aguirre apareció en conferencia junto al defensa Israel Reyes este martes previo al enfrentamiento contra Surinam.

Es el segundo juego de selección en Copa Oro y el entrenador no negó que los rivales pueden sorprender con la complejidad de los enfrentamientos. República Dominicana les dejó una lección, pues pese a que el Tri está mejor ubicado en el ranking (17°) batallaron para sacar el triunfo 3-2 el sábado pasado.

“Hoy leí una entrevista de un jugador español, Morata, que le silbaron, que decía que no quería volver a la selección, porque sólo le silban. Pasaba algo similar, hoy no noto que los jugadores vengan incómodos, sufriendo. Otra vez la crítica, la exigencia, el que no esté preparado para la crítica y la exigencia, no está preparado para la selección. Nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar, pero hemos recuperado las ganas de venir a la Selección”

Roberto Piojo Alvarado (Chivas), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Alexis Vega (Toluca) entre otros, estaban en la lista de refuerzos de los equipos mexicanos que van al Mundial de Clubes, sin embargo, los eligieron ir con Selección.

“Es difícil, he hablado con tres jugadores para invitarlos, notó que no quieren venir y le doy gracias, no podemos esperar, a la selección hay que venir con ganas y con fuerza (...) Me da mucho gusto que estos weyes digan que vienen a la Copa Oro y no al Mundial de Clubes”, dijo el ‘Vasco’ Aguirre.

El gusto de vestir el jersey tricolor es una invitación que deja el legado de otras generaciones.

“El estilo nuestro no es como Alemania, Japón, Brasil o Argentina, nuestros modos, le decía yo a los jugadores, es ver la carrera del comandante Pedraza, que no se deja, Julio César, Canelo, es la forma en la que mencionamos, luego, podemos trabajar sistemas, la disposición en el campo, un rol ofensivo o defensivo. Hicimos buenas cosas contra Dominicana, enseñó que una imagen vale más que mil palabras, cuando viene el partido, no tenemos todos los elementos, yo mismo me doy cuenta que me equivoqué en el análisis, no fue tan grave ni tan bueno, creo que, insisto, mejoraremos más allá del rival, debemos de hacerlo, ojalá encontremos la mejor versión”.

México ha vencido a Surinam las tres veces que se han enfrentado, tanto en las clasificatorias de Concacaf para el Mundial de la FIFA y dos veces en la Liga de Naciones de Concacaf, en 1977 (con marcador 8-1); en 2022 (3-0) y en 2023 (2-0).

Costa Rica del entrenador Piojo Herrera será el tercer rival del Tri, después de Surinam.