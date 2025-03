Javier Aguirre revalora coaching mental en Selección Mexicana

La Selección Mexicana enfrentará este 20 de marzo a Canadá por el pase a la final de la Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025. Javier Aguirre, entrenador del Tri, se dijo listo para buscar la victoria en esta semifinal y, en caso de lograrlo, en la batalla por el título tres días después.

La novedad de la Selección Mexicana para esta Fecha FIFA no está entre los 23 futbolistas convocados, sino en el cuerpo técnico, ya que hace unos días fueron anunciados Imanol Ibarrondo como entrenador mental, Jon Moreno como analista y Rafael Ortega como médico.

El caso más llamativo es Ibarrondo, quien ya fue parte de la Selección Mexicana durante 40 partidos entre 2016 y 2018, cuando el colombiano Juan Carlos Osorio era el entrenador.

En aquel entonces, Aguirre dijo en una entrevista con el programa Raza Deportiva de ESPN que no conocía a Ibarrondo y que su posición tampoco era necesaria a nivel de selección, cuando los futbolistas ya están en una clara etapa de profesionalismo.

“A ese señor no lo conozco. Estuve 12 temporadas seguidas en España y no lo conozco de nada, no se quién es y a qué se dedica.

“Siempre defendí el trabajo psicológico de los jugadores, pero en categorías inferiores. Pienso que es ahí donde se puede sembrar la semilla. En Primera División, jugadores que nunca han tenido contacto con alguien externo a la cancha, es harto difícil”, dijo el ‘Vasco’, según un texto de ESPN disponible en web.

A ocho años de distancia y viviendo su tercera etapa como entrenador de Selección Mexicana, Aguirre tuvo una opinión completamente distinta de Ibarrondo en la conferencia previa a las semifinales de la Liga de Naciones, torneo que el Tri busca ganar por primera vez.

“Imanol es un coach mental, jugó futbol, ya estuvo en selección, lo entrevisté o hablé con él y nos pareció un tipo que nos puede ayudar, por supuesto que sí. Hoy en día tenemos un montón de ayudantes y qué bueno que así sea. No podemos estar en todo, Ibarrondo te ayuda como entrenador en esos inputs para manejarte bien con el jugador”.

El ‘Vasco’ ya vivió dos etapas como entrenador de Selección Mexicana en los Mundiales de 2002 y 2010. Tendrá una tercera oportunidad en 2026 y desde su nombramiento a mediados de 2024 este fue su cuerpo técnico: Rafael Márquez y Toni Amor como asistentes, Pol Lorente como preparador físico y Joseba Ituarte como entrenador de porteros.

Ahora se incorporan Imanol Ibarrondo, Jon Moreno y Rafael Ortega. De los siete integrantes en total, cinco son españoles y dos son mexicanos.

En el caso específico de Ibarrondo, Aguirre agregó: “Cuando yo llego a la selección, me dice Ivar (Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol), que a él le gustaba trabajar, o que a las selecciones, perdón, con un asesor, un coach, y yo dije sí, yo lo he hecho en equipos.

“En Mallorca mismo tenía una persona que nos ayudaba mucho en ese aspecto, porque el entrenador no debe de llegar a ciertos puntos, el jugador no se abre con el entrenador en ciertas… Digamos, hay una diferencia de edad con algunos jugadores que ya yo ese discurso y léxico de redes sociales no lo controlo ni quiero hacerlo”.

En un perfil del sitio web de Smart Speakers, se describe a Imanol Ibarrondo como un “afamado exfutbolista y coach que ha trabajado con Selección Mexicana, Real Sociedad y el Comité Olímpico Español. Experto conferencista en temas de liderazgo y motivación mental, autor del libro ‘La primera vez que la pegué con la izquierda’”.

Nació en 1967 y, según esa descripción, acumula 20 años de experiencia como coach mental en la industria deportiva. Ha escrito dos libros (se agrega ‘Las siete PS para brillar’) y ha participado “en más de 100 artículos de prensa”.

La Selección Mexicana, por su parte, compartió un comunicado el 16 de marzo en el que destacó que Ibarrondo “se encargará del entrenamiento mental y liderazgo del equipo (…) Se especializó en la gestión de empresas, acompañando a diferentes personas y equipos en sus procesos de aprendizaje, transformación y desarrollo personal y profesional”, además de recordar su experiencia con el Tri en el proceso para el Mundial de Rusia 2018.

Javier Aguirre acopla esa descripción de Imanol Ibarrondo con el Plan 365 que está trabajando desde su regreso a selección. Este plan fue presentado en agosto de 2023 por Ivar Sisniega con visión hacia el Mundial 2030 y bajo cuatro directrices: captación de talento, desarrollo de talento, desarrollo multidisciplinario y especialización de talento.

“Siempre he pensado que no son sólo jugadores, son seres humanos y hay que ayudarlos. El Plan 365 está basado en ello: no los vamos a abandonar, estés donde estés hablaremos con tu mujer para ver qué comes, controlaremos tus cargas físicas con tus clubes, estaremos pendientes de tu salud y lesiones, de verdad que estoy encantando con el (Plan) 365 y está Imanol involucrado”.

Detalles contra Canadá

La Liga de Naciones de Concacaf está por cerrar su cuarta edición y todas las anteriores fueron ganadas por Estados Unidos.

Sin embargo, Javier Aguirre descartó que México esté obligado a ganarla entre este jueves y domingo, recordando que, en caso de vencer a Canadá, se enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Estados Unidos y Panamá.

“Muchas veces se habla de la semántica de la obligación de ganar. Yo diría que nuestra obligación es representar lo mejor posible a tu país, no pasarse los 90 minutos con miedo, sin meter la pierna, sin correr ni abandonando al compañero. La obligación que tenemos es intentar hacerlo bien”.

El Final Four de la Liga de Naciones se jugará en el SoFi Stadium de Inglewood, California, casa de los Chargers y Rams de la NFL.

México ha enfrentado a Canadá en 36 ocasiones en todo tipo de competencias, con balance de 21 triunfos, nueve empates y seis derrotas. Sin embargo, sólo ha podido ganar dos de sus últimos cinco partidos.

“Si somos capaces de ganarle a Canadá y ganar el torneo, mejor aún, pero nuestra obligación es que la gente se vea representada en ese jugador que corrió. Nuestra obligación, sí, desde luego, es salir a dejarlo todo en el terreno de juego contra el rival que sea. Así entiendo el futbol, pero siempre con la cara arriba”, refrendó Aguirre.

Adelantó que Luis Ángel Malagón (América) será el portero titular, además de Jesús Gallardo (Toluca) en la lateral izquierda y Érik Lira (Cruz Azul) en la media de contención. Otro nombre confirmado es César Montes (Lokomotiv Moscú), aunque como baja, pues debe un partido de suspensión en Concacaf.

Canadá, por su parte, cuenta en su plantel con 15 jugadores que militan en Europa, siendo los más destacados Alphonso Davies del Bayern Múnich, Jonathan David del LOSC Lille y Stephen Eustáquio del Porto.

Horario

México vs Canadá