Bélgica, en rediseño después de la generación dorada

La última Fecha FIFA antes del Mundial 2026 pondrá a México frente a una selección que llegó a durar más de tres años en la cima del ranking y que ilusionó con conquistar títulos importantes gracias a una ‘generación dorada’.

Se trata de Bélgica, novena del actual ranking FIFA y que se ha mantenido en el top 10 desde hace casi 12 años (julio de 2014).

Justo en ese entonces, Bélgica tenía un protagonismo revolucionado en la escena del futbol internacional. Figuras como Eden Hazard (ex Real Madrid), Kevin De Bruyne (ex Manchester City) y Romelu Lukaku (ex Inter de Milán) impulsaban esa famosa generación que la transformó de ser una selección animadora a candidata en cada torneo al que asistía.

Rumbo al Mundial 2026 aún quedan miembros de esa camada, como De Bruyne, Lukaku y Thibaut Courtois, pero la percepción ya no es la misma.

“Bélgica vive un claro proceso de transición después de esa generación, de la que se esperaba mucho, pero que al final no alcanzó a ganar nada”, analiza para El Economista, Daniel Reyes Villaseñor, corresponsal de Fox Sports y Claro Sports en Europa.

“Si bien es cierto que tuvieron buenos resultados, acabaron sin ser lo que se pensaba. Todavía hay algunos jugadores, pero ahora es más el talento joven el que está saliendo y manteniendo a esta selección.”

Logros y recambio

Con aquella generación, Bélgica consiguió el tercer lugar del Mundial 2018 y el cuarto de la Liga de Naciones UEFA 2020-21. En la Copa del Mundo sí fue un alcance inédito, pero en la Eurocopa, por ejemplo, quedaron lejos del subcampeonato histórico de 1980.

Siempre quedó la sensación de que pudieron lograr algo más. Ahora, los veteranos tratan de potenciar a la nueva generación sin el peso de esperar títulos.

“Creo que están haciendo bien esa combinación con la vieja guardia, como pueden ser De Bruyne y Courtois, hacia los más jóvenes. No hay tantas expectativas como sí las había, por ejemplo, en 2018, cuando esa generación estaba en su mejor momento”, recalca el periodista.

Pone a Jeremy Doku (Manchester City) y Charles De Ketelaere (Atalanta) como los nuevos líderes con 23 y 25 años, respectivamente.

También destaca a Alexis Saelemaekers (AC Milan), Amadou Onana (Aston Villa), Brandon Mechele (Brujas) y Zeno Debast (Sporting de Lisboa), quienes ejemplifican que el talento belga sigue diseminándose por las mejores ligas del mundo.

De los 25 convocados por el seleccionador, Rudi García, para la Fecha FIFA contra Estados Unidos y México, sólo tres juegan en Bélgica.

“El futbol belga sigue siendo un tremendo exportador de talento. Muy pocos seleccionados juegan en Bélgica, todos juegan en ligas muy potentes y esa es una de las características de Bélgica de ya hace unos años, cuando su federación entendió que ese era el proceso.

“Ocurrió a principios de los 2000, cuando llegó un gran cambio estructural, integrando a muchos jugadores de diferentes regiones que tenían olvidados y cuyos padres venían de otros lados. Esto lo hemos visto desde 2010 y sigue de esa forma. El físico que tienen los jugadores, algunos muy potentes, pero también la gran técnica, en eso se están basando hoy en día”.

Algunos menores de 25 años que sobresalen en la convocatoria actual son: Koni De Winter (AC Milan), Senne Lammens (Manchester United), Nathan Ngoy (Lille) y Mika Godts (Ajax).

Rumbo al Mundial

Bélgica vivirá su decimoquinto Mundial en 2026. Está en el grupo de las seis selecciones europeas con más participaciones, sólo detrás de Alemania (21), Italia (18), Francia, Inglaterra y España (17).

Calificó a esta edición como líder del Grupo J, invicto con cinco triunfos y tres empates ante Gales, Macedonia del Norte, Kazajistán y Liechtenstein. Anotó 29 goles y sólo recibió siete.

Pero por lo descrito anteriormente, sobre el recambio generacional, no es vista como candidata a quedarse con el título.

“Es claro que no parte como favorita. En 2018 la poníamos en segunda línea por su calidad de jugadores, pero ahora el objetivo realista serían los cuartos de final”, cerciora Reyes Villaseñor.

“Lo que se está mencionando mucho en Bruselas, me refiero a la federación belga, es que lo que quieren es competitividad, que estén a la altura de lo que se espera de ellos. Saben que es casi imposible ser campeones. La afición y federación son realistas, saben que si están en buen momento le pueden competir a quien sea, pero si van jugador a jugador no tienen la calidad de Francia o España ni la competitividad de los argentinos, así que los cuartos serían buenos para ellos”.

Bélgica disputará el Grupo G del Mundial contra Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Es favorito para avanzar como líder y, en caso de hacerlo, enfrentaría al tercero de los Grupos A, E, H, I o J en dieciseisavos de final.

Respecto al partido contra México, será el octavo de la historia entre ambos. El Tri lidera con tres victorias, dos derrotas y dos empates. Destaca que dos de esos triunfos fueron en Mundiales: 1-0 en 1970 y 2-1 en 1986. El último antecedente fue un amistoso (3-3) en 2017.

Amistoso Fecha FIFA