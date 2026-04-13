James Duckworth es el quinto campeón en la historia del México City Open

El tenista australiano James Duckworth se convirtió en el quinto campeón en la historia del México City Open al ganar una atípica final en la edición 2026.

Se impuso al italiano Stefano Napolitano en tres sets (6-7, 7-6, 6-2). Empezó perdiendo y su remontada tuvo que esperar casi 24 horas para concretarse.

Y es que la final inició el domingo 12 de abril, tal como estaba programada originalmente, pero la lluvia que cayó en el Centro Deportivo Chapultepec impidió que se completaran siquiera dos sets. La organización decidió reanudar el partido un día después.

Fue por ello que Duckworth se quedó con el trofeo hasta la tarde del lunes, describiéndolo como un momento difícil tanto para él como para Napolitano.

“Fue difícil para ambos porque pasó bastante tiempo y tuvimos que reajustar las cosas. También me ayudó a pensar qué podría hacer diferente respecto a ayer, sólo traté de jugar un poco más agresivo y en eso me enfoqué”.

El México City Open nació en 2022 y pertenece al circuito ATP Challenger, que está un escalón debajo del ATP Tour.

La primera edición fue ganada por el suizo Marc-Andrea Hüsler, luego el alemán Dominik Koepfer lo hizo en 2023, el argentino Thiago Tirante en 2024, el brasileño Felipe Meligeni Alves en 2025 y el australiano James Duckworth en este 2026.

“Este fue un torneo realmente importante para mí, así que estoy súper contento. Estoy tratando de construir el camino para llegar al top 50 del ranking, ese es mi objetivo y creo que voy en el camino correcto”, mencionó Duckworth.

Ranking y premio económico

El campeón inició el México City Open 2026 como el mejor sembrado, gracias a su puesto 95 en el ranking mundial. Después del título, elevó su posición a 70.

Además, ratificó su conexión con los torneos en territorio mexicano. Su primer título aquí fue el Challenger de San Luis Potosí 2025 y antes había disputado finales en Cuernavaca 2023, Morelia 2025 y otra vez San Luis Potosí en 2026, aunque esta la perdió ante el colombiano Nicolás Mejía.

En el camino al título del México City Open, Duckworth derrotó a Michael Mmoh (6-4, 6-3), Stefan Kozlov (6-3, 6-2), Beibit Zhukayev (4-6, 6-3, 6-4), Tibo Colson (7-6, 6-4) y finalmente a Stefano Napolitano, luego del suspenso entre un día y otro.

Gracias a esto, Duckworth recibió 33,650 dólares de premio y 125 puntos en el ranking mundial. Napolitano, por el subcampeonato, percibió 19,700 dólares y 64 puntos.

A nivel general, este fue el título 25 del australiano en singles, de acuerdo con su perfil en el sitio oficial de la Federación Internacional de Tenis (ITF). Aún no ha ganado en el ATP Tour; sus trofeos, hasta ahora, provienen del Challenger Tour (18) y Futures (7).

Duckworth tiene 34 años y empezó su carrera profesional en 2010. Su máximo alcance en Grand Slams fue la tercera ronda de Wimbledon en 2021, mismo año en el que representó a Australia en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El México City Open cerró, de esta forma, la quinta edición de su historia. La final de dobles sí se pudo concretar el domingo y tuvo como ganadores al estadounidense Ryan Seggerman y al mexicano Santiago Dobles; este último retuvo la corona de 2025.

En el plano económico, el torneo tuvo una bolsa récord de 225,000 dólares en total. De acuerdo con la visión a largo plazo de los directivos, el México City Open seguirá perteneciendo a la categoría Challenger y su sexta edición se llevaría a cabo en 2027.

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