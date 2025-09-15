Irina-Nicole se coronan en dobles del Guadalajara Open

Las estadounidenses Nicole Melichar-Martínez e Irina Khromacheva, pareja sembrada uno, se coronó en el torneo de dobles del GDL Open, al vencer (en dos sets) a la dupla número dos, de la mexicana Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi de Singapur.

Melichar de origen checo y la zurda Khromacheva, nacida en Moscú, no tuvieron problemas para adjudicarse el primer set, con un rompimiento en el primer juego del partido, y luego otro en el noveno, para tomar la ventaja en 34 minutos. Las representantes de Estados Unidos ganaron 10 puntos de 13 disputados con su primer saque y el 75 por ciento con el segundo.

Gugu y Aldila, no tuvieron ningún punto para quiebre a lo largo de este parcial. En el segundo set, Olmos y Sutjiadi, salieron dispuestas a pelear por el título y comenzaron con rompimiento, lo que les dio la oportunidad de tomar ventaja de dos juegos y llegar a colocarse 4-2. Sin embargo, en el octavo game, sufrieron el quiebre para ser empatadas. Melichar y Khromacheva ganaron los dos siguientes juegos, incluido un rompimiento en el juego final, para llevarse la corona.

Las campeonas lograron concretar un total de cinco rompimientos en nueve oportunidades, mientras que Gugu y Aldila solo pudieron conseguir un quiebre a lo largo del partido.

Irina Khromacheva se convierte así en bicampeona de dobles en el GDL Open al revalidar el título que consiguió en 2024 en pareja con la brasileña Danilina. Para la jugadora de origen ruso fue el título13 ensu trayectoria deportiva y el tercero de l a temporada, luego de levantar el trofeo de campeona en `s-Hertogenbosch y en París. Para Nicole Melichar-Martínez fue su segundo título de la temporada, tras coronarse en el Abierto de Monterrey (con Bucsa) y el número 18 de su carrera tenística.

Giuliana de 32 años y 51 del ranking por parejas, sufrió su segunda derrota en una final en el WTA de Guadalajara y la quinta torneos celebrados en México, donde solo una vez ha podido levantar el título. Se coronó en Acapulco 2020, pero perdió en Monterrey 2018, Acapulco 2019, Guadalajara 2021, Monterrey 2024 y ahora en Guadalajara 2025. Para Sutjiadi, de 30 años y 50 del mundo en dobles, fue su segunda final en territorio azteca, donde tiene marca de 1-1, ya que antes se alzó con el título en Tampico 2022. Este fue el tercer torneo que ellas disputan juntas, lo hicieron antes en Washington y Cincinnati.

Las campeonas Nicole Melichar-Martínez e Irina Khromacheva, se llevaron un cheque por 54,300 dólares y 500 puntos para el ranking WTA, mientras que las finalistas se repartirán 33,000 dólares y 325 unidades en la clasificación por parejas.