Hierro: “España con chicos acostumbrados a ganar”

Desde antes del inicio del Mundial 2026, la Selección de España se miraba como potencia, hacia fuera y hacia ella misma. Todo tiene que ver con un componente que viene de fábrica: la crianza en esa nación se identifica con triunfos.

España ganó el Mundial de Sudáfrica 2010, pero no solo se vive de futbol varonil, el país también es una potencia global en el balompié femenil; su Selección es campeona vigente del mundo (Australia y Nueva Zelanda 2023). En otros deportes, tienen atletas que han sido los mejores en rankings, en el golf tienen a Jon Rahm y en tenis a Carlos Alcaraz, Garbiñe Muguruza y Rafael Nadal. Son solo algunos nombres entre más referentes.

“España es ganadora desde que forma a sus atletas”, una tesis que expone Fernando Hierro, ex capitán del Real Madrid y de la selección española (1998-2002).

El actual director deportivo del club árabe Al-Nassr FC atendió a El Economista en la Ciudad de México, después del evento “Forum: The Human Connection”, dedicado a hablar sobre la fortaleza mental que lleva a una persona a alcanzar sus objetivos y destacar en el mundo.

España tiene un elenco estelar que hace del Grupo H, uno de los más fuertes o coloquialmente “el de la muerte”, donde también está Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Lamine Yamal es el anotador más joven del Mundial con apenas 18 años, el delantero Mikel Oyarzabal, Pedri, Rodri, en una primera referencia. Además, España es campeón de la UEFA Nations League 2023 y de la Eurocopa 2024.

“Nuestro sueño siempre había sido ser campeón del mundo y se consiguió en 2010. Una vez que se consigue, se sube a un nivel de exigencia. Es verdad que esta generación de chavales han sido campeones de Europa. Al final son chicos que están acostumbrados a ganar, de un nivel extraordinario y no puedes quitarles la posibilidad de pelear por ser campeones del mundo, pero esto es fútbol y se pueden quedar en semifinales o perder una final”.

Lo que dice Hierro sobre el azar del futbol, se notó en el primer partido de España. La incredulidad del empate a cero contra la debutante Cabo Verde rompió quinielas y construyó dudas. Finalmente, en el segundo ante Arabia Saudita, se revelaron con el 4-0 que los impulsó al liderato.

—¿Consideras que esta Selección es la generación dorada?

—“Las comparaciones siempre son odiosas, no se puede comparar con la Selección del 2008 campeona de Europa o con la campeona del mundo en 2010. Estos chicos han vuelto a enganchar con la afición, con los medios de comunicación, ilusionan a un país porque han ganado dos competiciones a nivel europeo. Son chicos con muchas posibilidades, chicos muy frescos, jóvenes, que van a rendir al 100%, luego, está el fútbol y hasta donde lleguen. Han transmitido ilusión a toda la afición española para que se diga: ‘Esta selección nos representa y muy bien’”, respondió Hierro.