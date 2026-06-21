Lamine Yamal aliviana a España en su segundo partido en el Mundial 2026

Lamine Yamal necesitó sólo 10 minutos para dibujarle una sonrisa a toda España, después de haber colgado el empate a cero ante el debutante Cabo Verde. Yamal se manifestó contra Arabia Saudí, corrió por el área para recibir un centro de Mikel Oyarzabal y empujó el balón al fondo de la red para darle a España una ventaja de 1-0, camino a una goleada de 4-0.

Su gol trascendió, porque a sus 18 años es tan solo 14 días menor (18 años y 343 días) que Lionel Messi (18 años y 357 días) cuando marcó su primer gol en un Mundial. Yamal es también el segundo jugador más joven en marcar un gol en un Mundial con España, después de Gavi (18 años y 110 días en 2022 contra Costa Rica).

"Siempre soñé con estar en un Mundial, y marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Vi el último Mundial desde un aula, así que poder marcar aquí con mi madre y mi familia en las gradas es un sueño hecho realidad".

Además, se convirtió en el octavo goleador más joven en la historia de la Copa Mundial y en el segundo jugador de 18 años o menos en abrir el marcador en un partido de la Copa Mundial, después de Pelé, quien lo hizo a los 17 años en 1958 contra Gales.

Yamal, que regresaba tras una lesión, jugó, pero no fue titular, disputó 19 minutos después de debutar en un Mundial en la segunda parte. La Roja realizó 27 disparos a puerta, pero solo siete fueron a portería.

Los españoles realizaron 21 disparos contra Arabia, ocho fueron a puerta, incluyendo un doblete de Oyarzabal en los minutos 21 y 24. El jugador de 29 años, además de su asistencia en el gol de Yamal, anotó dos goles más en menos de tres minutos. Con una ventaja de 3-0 al descanso, el seleccionador español, Luis de la Fuente, sustituyó a Yamal y Oyarzabal.

"Lamine está en perfectas condiciones para disputar partidos completos. ¿Y qué podemos decir de Oyarzabal? Estaba lidiando con una pequeña molestia —no se puede compartir todo—, pero siempre ofrece un rendimiento excepcional. Obviamente, teníamos que ver cómo se desarrollaba el partido, pero hoy fue un paso importante de cara al futuro. Lamine ya está en perfectas condiciones, y también es bueno que descanse así, dejándolo con ganas de más", dijo el técnico Luis De la Fuente.

Un punto contra Uruguay en su último partido el próximo domingo debería ser suficiente para que España asegure su pase a los dieciseisavos de final. Mientras tanto, Arabia Saudí deberá reagruparse antes de enfrentarse a Cabo Verde.

Pelé (17 años y 239 días) encabeza la lista de jugadores más jóvenes que marcaron en la historia del Mundial, después, Manuel Rosas (18 años y 93 días), y en tercer lugar, está el español Gavi (18 años y 110 días) en Qatar 2022.

España entró en la competición como una de las principales candidatas al título.

"El primer partido no fue nuestro, fue diferente, pero ya estamos aquí y vamos a por más. Empatar un partido que sabemos que tenemos que ganar nos duele, nos ha hecho reflexionar para llegar a este encuentro como queríamos", dijo Yamal.

Lamine habló del plan que tenía De la Fuente con él y de la mejoría del equipo: "Era el plan, salir media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo (...) Hemos llegado".

El atacante del FC Barcelona está entre los más valiosos del mundo, alcanzando una cifra de 358 millones de euros y supera a figuras como Erling Haaland (227 millones) y Kylian Mbappé (166 millones).

marisol.rojas@eleconomista.mx