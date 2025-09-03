Gasto en traspasos internacionales de futbolistas alcanza récord de 9,760 millones de dólares: FIFA

El gasto en transferencias de jugadores de futbol rompió récords en la ventana de traspasos, con los clubes de todo el mundo gastando este años casi 10,000 millones de dólares, dijo la FIFA en un informe publicado el miércoles.

Los clubes registraron casi 12,000 transferencias internacionales en las que el gasto total ascendió a 9,760 millones de dólares, dijo la FIFA, lo que representa un aumento de más del 50% en comparación con el mismo período en 2024.

El fútbol femenino también batió récords con más de 1,100 transferencias internacionales en las que los montos superaron los 12 millones de dólares.

El Orlando Pride fichó a Lizbeth Ovalle en la transferencia más cara del fútbol femenino cuando la mexicana pasó del Tigres Femenil, club de la Liga MX, por 1.5 millones de dólares.

"Hemos observado un mercado de fichajes en plena ebullición tanto en el fútbol masculino como en el femenino", dijo Emilio García Silvero, Director de Asuntos Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA.

La Premier League inglesa fue una vez más protagonista en el mercado de fichajes, con un gasto de más de 3,000 millones de dólares en traspasos en los últimos tres meses.

Los clubes alemanes recibieron 893 millones de dólares de sus homólogos ingleses, entre los que destaca el traspaso de Florian Wirtz del Bayer Leverkusen al Liverpool en una operación valorada en 116 millones de libras (156.7 millones de dólares).

Liverpool también fichó a Hugo Ekitike, del Eintracht Frankfurt, mientras que el Newcastle United fichó al delantero alemán Nick Woltemade, del Stuttgart, en una operación récord para el club. Según los reportes, ambas operaciones ascendieron a 69 millones de libras.

Alemania fue segunda en gasto total, con 980 millones, mientras que Italia fue tercera, con 950 millones.