Francisco Cerúndolo conquista el torneo de Queen's, su primer ATP 500

El argentino Francisco Cerúndolo, 27º del mundo, conquistó el torneo sobre hierba de Queen's, este domingo en Londres, tras superar en la final al estadounidense Tommy Paul (28º) 6-7 (4/7), 6-4, 6-3.

A ocho días de Wimbledon (29 de junio-12 de julio), Cerúndolo se impuso en tres horas para añadir a su palmarés su primer quinto título en el circuito principal y el primero en un torneo de categoría ATP 500.

En 2023, Cerúndolo había ganado el ATP 250 de Eastbourne, también sobre césped, precisamente ante Paul, un rival al que ha batido en seis ocasiones en ocho duelos directos.

El diestro de 27 años se convierte en el primer argentino en imponerse sobre el césped del célebre club londinense. En 2012, su compatriota David Nalbandian fue descalificado en la final ante Marin Cilic por haber lesionado a un juez de línea al darle una patada a un panel publicitario.

El domingo, sin llegar a tales excesos, los dos finalistas mostraron señales de nerviosismo.

Tommy Paul tenía la posibilidad de conquistar su segundo título en Queen's en tres años, tras un éxito en 2024 y una baja por lesión en 2025.

Pero el antiguo número 8 del mundo, que disputaba la cuarta final de su temporada, se mostró tenso en un primer momento. Quebrado de entrada, solo logró recuperar la desventaja in extremis, al ganar el tie-break gracias a una doble falta de Cerúndolo.

En el segundo set, Paul consiguió a su vez un break antes de ser traicionado por su primer servicio y ver cómo Cerúndolo reaccionaba, lo cambiaba todo y le arrebataba al estadounidense su primer set desde el inicio del torneo.

La última manga confirmó el dominio del argentino, que se escapó 5-2 y luego 5-3. Paul salvó cinco puntos de partido antes de rendirse ante un último smash de Cerúndolo.

"No lo puedo creer ganar este torneo, fue un partidazo de tres horas, en césped. Es algo poco imaginable para alguien de Argentina, mi primer título ATP 500 no podía ser mejor", declaró el mayor de los hermanos Cerúndolo.

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