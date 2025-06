FIFA toma prueba de su Mundial en Estados Unidos

La FIFA también se encuentra en su ensayo final previo al Mundial 2026. Sumerge en Estados Unidos dos torneos de calibre selecciones nacionales y clubes.

La implementación del futbol a gran escala en un país envuelto en conflicto internacional y migratorio refleja escenarios influenciados por la segunda era presidencial de Donald Trump y su relación con la FIFA. Estados Unidos recibirá alrededor de 6 millones de aficionados, que llegarán de Asia, Latinoamérica, África, Europa y de todo el mundo y se espera que el interés por el futbol crezca en ese país un 62% con el Mundial FIFA 2026, según Nielsen Fan Insights.

Por el momento (antes de los playoffs), lo que se tiene es una respuesta voluble de los fans en los 12 estadios sede del Mundial de Clubes y en los 13 de la Copa Oro (más uno en Vancouver, Canadá).

“La asistencia no solo afecta al futbol, también a la NBA, NFL y otros deportes. Principalmente, hay una sobresaturación de productos y cierto cansancio por tantos partidos de futbol. El otro factor, es lo político con las manifestaciones en las últimas semanas por las redadas del gobierno, la migración, hay mucho temor, sin embargo, se han dado buenas entradas dependiendo de los clubes. El partido de Inter Miami contra más de 60,000 personas. En el PSG vs Atlético Madrid en el estadio Rose Bowl tuvo buena entrada. Hay partidos donde se sabe que se venderán boletos, otros que no. El Mundial de Clubes es un reflejo de la ampliación del torneo con 32 equipos. El club Auckland City de Nueva Zelanda no tiene peso de branding fuera de su mercado principal. También, la asistencia tiene qué ver con los horarios, hay juegos entre semana y en horarios laborales, pero se hizo con la idea de no competir con los horarios de la Copa Oro”, explica a El Economista, Walter Franco, director de Victus Advisors, consultora comercial en la industria del deporte.

Tampoco el futbol batalla por popularidad en Estados Unidos. El Nielsen Global Sports Report 2025 descubrió que en ese país solo el 27% de la población se considera actualmente aficionada al balompié. Sin embargo, aunque sea un porcentaje bajo, representa a 62.2 millones de personas, lo que convierte a Estados Unidos en la cuarta mayor afición al fútbol del mundo. Entre la Copa Mundial de la FIFA de 2026 y los grandes torneos que se celebrarán en 2025 y 2027, se prevé que el interés por este deporte aumente.

“La CONCACAF y la FIFA se pusieron de acuerdo hace meses para jugar la Copa Oro en la costa Oeste y el Mundial de Clubes en la costa Este.Hay mucho futbol que el hincha no puede seguir todos. Es verano, una época de vacaciones, campamentos, trabajo, meses importantes laborales. En el tema político hay mucha tensión que no se ha visto en décadas, incertidumbre. El deporte le permite a la gente distraerse. Estados Unidos es casi sede del Mundial más grande de la historia, pienso que la tensión seguirá y será parte del Mundial 2026”, comenta Felipe Cárdenas, periodista en The Athletic, que cubre los juegos del Mundial de Clubes en Atlanta y Miami.