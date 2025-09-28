Europa frustró a Estados Unidos y se corona en la Ryder Cup

Con todo y Donald Trump como espectador y en Nueva York, el equipo de Estados Unidos no pudo contra Europa.

El team continental ganó la edición 45 de la Ryder Cup por 15-13 y se convirtió en el primer equipo en ganar en territorio extranjero desde 2012.

Además, fue el primer Ryder Cup desde 2012 que terminó con una diferencia de cinco puntos. Los de EU pudieron haber ganado.

El último putt de Russell Henley se quedó corto, al igual que las posibilidades de Estados Unidos de una remontada épica durante el partido individual en Bethpage Black. Henley, que lideraba el partido se quedó a centímetros de tocar el fondo del hoyo, lo que permitió al europeo Shane Lowry embocar un putt corto, empatar el partido y asegurar el punto que los visitantes necesitaban para retener la Ryder Cup. Los europeos dominaron a los estadounidenses durante los dos primeros días y las cuatro sesiones, con una ventaja de 11,5 a 4,5 en los últimos 12 juegos.

Hace dos años, Rory McIlroy hizo una declaración que puso en alerta las aspiraciones de Estados Unidos de ganar la Ryder Cup en 2025 en Bethpage Black.

"Llevo diciendo esto durante los últimos seis o siete años a cualquiera que quiera escucharme. Creo que uno de los mayores logros del golf ahora mismo es ganar una Ryder Cup fuera de casa, y eso es lo que vamos a hacer en Bethpage”, declaró McIlroy en Roma en 2023, después de que los europeos derrotaran a los estadounidenses para recuperar el trofeo.

Dos años después, McIlroy y los europeos cumplieron esa promesa, incluso tras perder su duelo de un día contra el número 1 del mundo, Scottie Scheffler, por un hoyo y el resto de sus compañeros casi desperdiciaron lo que parecía una ventaja insalvable al llegar al último día de competición.

Liderando a su equipo hacia la victoria en Bethpage Black, Luke Donald se unió a Tony Jacklin como el segundo capitán europeo en la historia en ganar la Ryder Cup tanto en casa como fuera.

Tommy Fleetwood y Rory McIlroy, quienes sumaron un récord de 7-0-1 para Europa durante los dos primeros días, perdieron el domingo en individuales ante Justin Thomas y Scheffler, respectivamente. El sábado, Scheffler se convirtió en el primer golfista en comenzar con un 0-4-0 en una Ryder Cup y en el primer número 1 del mundo en lograrlo en la historia del evento, pero finalmente anotó un punto para los estadounidenses, manteniendo viva la esperanza de una remontada milagrosa.

Los europeos han ganado 11 de las últimas 15 Ryder Cups, incluidas cinco de las últimas 10 en suelo estadounidense.

