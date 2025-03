Elina Avanesyan: “En Merida Open muestro el potencial de Armenia”

Mérida; Yuc.- Elina pronuncia unas palabras en español durante el Merida Open. Nació en Rusia, su ascendencia es armenia y lleva tres años entrenando y viviendo en Valencia, España con su coach María José LLorca.

“Hablo un poco español, pero puedo entenderlo al escucharlo, mejor que hablarlo”, dice la tenista a El Economista, tras avanzar como la primera semifinalista del torneo al vencer a la australiana Maya Joint.

“La cultura hispana es un buen lugar para jugar tenis, el clima es siempre bueno, la comida y la gente es amable. Me siento muy bien”, amplía sobre las razones que la acercan al español.

Del 2022 hasta ahora, Elina saltó en el ranking WTA del sitio 122 al 45, debutó en el Top 50 de la temporada 2024, después de alcanzar su primera final de la WTA 250 en Iasi, Rumania (que perdió ante Mirra, Andreeva). En el Abierto de Australia registró su primera victoria ante una jugadora Top 10 (María Sakkari) y alcanzó la Ronda 16 en Roland Garros por segundo año consecutivo.

“No hay jugadoras de Armenia, entonces es importante para mi mostrar el potencial cuando viajo alrededor del mundo, lo trato de comunicar en reuniones de todo país y trato de expandir mi tenis y Armenia en el mundo (...) Es muy importante para mi representar a Armenia porque no hay muchos tenistas profesionales, nunca se ha tenido a una jugadora, espero dar lo mejor para que se mire hacia mi país y que las tenistas armenias se sientan inspiradas”.

En enero de este año publicó en sus redes sociales una foto con un taraz o vestido armenio y escribió que representa la “fortaleza, belleza y resiliencia de su identidad. Honrada de llevar la riqueza histórica y cultura de mi patria”. Seis meses antes anunció su cambio de nacionalidad y ahora junto a su nombre se coloca la bandera tricolor de Armenia.

Su primer torneo bajo este emblema fue el Abierto de Cincinnati en agosto de 2024.

Sus padres son de Nagorno-Karabakh, pero tuvieron que desplazarse durante la Primera Guerra de Nagorno-Karabaj en 1992, un conflicto étnico y territorial que estalló en el suroeste de Azerbaiyán e involucró a la región armenia.

De Pyatigorsk, Rusia a Valencia, Elina hizo la segunda migración de su vida, ahora debido a la guerra con Ucrania. En esta ocasión, hoy el español y la península de Yucatán le pusieron el escenario para su primera semifinal de categoría 500.

“Desafortunadamente mis padres no están aquí (en Mérida). No viven en Armenia desde hace 30 años por la guerra, entonces nací y fui educada en Rusia. No tengo casa ni familia allá. Hubo otra guerra hace cinco años, entonces las personas que quedaban ahí tuvieron que emigrar”.

Antes de saberse sí avanzará a la final, Elina suma tres victorias en Mérida, eliminó Magdalena Frech, Jessica Bouzas Maneiro y a Maya Joint. Sigue en la búsqueda de su primer título WTA.

“Estaba un poco nerviosa hoy, pero traté de no parar, de no rendirme, sin importar la cantidad de horas que tenía que estar ahí y dar lo mejor. Creo que todos se ponen nerviosos antes de un juego y lo importante es cómo reaccionas y manejas la tensión, que no te rindas y eso se pueda traducir en resultados. Entonces los nervios son buenos también”, indica a este medio.

Elina tiene el respaldo de Adidas y apoya a la Fundación Keron de Armenia a través de programas de desarrollo comunitario.